إنفوجراف.. ملخص حركة الحجاج فى المدينة المنورة خلال 24 ساعة × أرقام

كتب محمد رضا

أعلنت الإدارة العامة للحج والعمرة والزيارة - وحدة التقارير والإحصاء - ملخص التقرير اليومى لأعمال لجنة الحج بالمدينة المنورة خلال 24 ساعة، تبدأ من الثامنة مساء السبت وحتى الثامنة من مساء اليوم الأحد، حيث يوضح التقرير أن حركة القدوم والمغادرة على مدار اليوم تبلغ 123 قدوم و2746 مغادرة، وأن أكثر الجنسيات المتبقية فى المدينة المنورة من مصر بواقع 3805 حاجًا، أمريكا 475 حاجا، نيجيريا 138 حاجا، تشاد 102 حاجا، كندا 94 حاجا، جنسيات أخرى 698 حاجا.



حركة الحجاج فى المدينة المنورة

وأوضح تقرير الإدارة العامة للحج والعمرة والزيارة، أن الحركة الإجمالية مقارنة بالعام الماضى هى، القدوم 867946 حاجا العام الماضى مقابل 853095 حاجا خلال العام الجارى بفارق نسبة (- 1.7%)، أما المغادرة 866791 حاجا العام الماضى مقابل 847705 حاجا العام الجارى بفارق نسبة (- 2.2%)، والمتبقون 1053 حاجا العام الماضى مقابل 5312 حاجا بفارق نسبة (404.5%).

وأشار التقرير إلى أن إجمالى الطاقة الاستيعابية للأسرة فى المدينة 353469 سريرا، المشغولة منها 5312 سريرا بنسبة 1.50%، والمتبقية 348157 سريرا بنسبة 98.50%، وإجمالى الفنادق 642 فندقا، الفنادق والدور المسكنة حتى أمس 588 فندقا، والعقود المصدقة 15241 عقدا.

كما أوضح أن إرشاد التائهين منذ الساعة الثامنة أمس السبت، بلغ داخل المسجد النبوى 25 حاجا و817 حاجا خارج المسجد النبوى، بإجمالى 950 حاجا، أما الإجمالى منذ بداية موسم الحج فبلغ 21030 حاجا بواقع 3203 حاجا داخل المسجد و17827 حاجا خارج المسجد، فيما تم نقل 3119 حاجا داخل الساحات بالعربات.

وقدم التقرير، أرقاما مفصلة حول حركة القدوم والمغادرة عبر الموانئ الجوية والبرية، موضحا أن أعداد الحجاج الوافدين والمغادرين عبر مطار الأمير محمد بن عبد العزيز، ومركز استقبال الهجرة (ك 9)، ومركز استقبال البر.