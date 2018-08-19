إنفوجراف.. تعرف على 4 مراحل أساسية لقياس رضا ضيوف الرحمن عن رحلة الحج

كتب محمد رضا

تحرص المملكة العربية السعودية بكافة هيئاتها وأجهزتها على توفير سبل الراحة للحجيج وقاصدى بيت الله الحرام، وتعمل المملكة كل عام على إدخال وسائل جديدة مستغلة التكنولوجيا المتطورة فى تسهيل مناسك الحج على الوافدين لزيارة المسجد الحرام.

وفى إطار حرص المملكة العربية السعودية على راحة الحجاج، حددت الصفحة الرسمية لموسم الحج 1439 هـ 4 مراحل أساسية لقياس رضا ضيوف الرحمن عن رحلة الحج، والتى تشمل 30 خدمة حكومية يشترك فى تقديمها أكثر من 15 جهازا حكوميا، والمراحل الأربعة هى:



مراحل قياس رضا ضيوف الرحمن عن رحلة الحج

الحصول على تصريح أو تأشيرة لأداء فريضة الحج.

السفر إلى مكة والمغادرة منها.

تجربة زيارة المسجد الحرام والخدمات المقدمة فى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

تجربة زيارة المسجد النبوى والخدمات المقدمة فى المدينة المنورة.