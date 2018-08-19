إندونيسيا تجدد دعمها للسلام فى شبه الجزيرة الكورية

جاكرتا (أ ش أ)

أكد الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو أن بلاده تدعم باستمرار السلام والاستقرار فى شبه الجزيرة الكورية.

ونقلت صحيفة جاكرتا بوست الإندونيسية اليوم الأحد، عن الرئيس جوكو قوله - خلال استقباله رئيس وزراء كوريا الجنوبية لى ناك يون ونائب رئيس وزراء كوريا الشمالية رى ريونج نام الليلة الماضية، على هامش حفل افتتاح النسخة الـ18 من الألعاب الآسيوية - "إن دورة الألعاب تمثل لحظة مهمة يمكن أن تساعد فى تعزيز السلام والصداقة بين الكوريتين".

وأعرب عن أمله فى متابعة التطورات الإيجابية السائدة حاليا، حتى يمكن تحقيق الاستقرار والسلام فى شبه الجزيرة الكورية، موجها تحياته إلى الرئيس الجنوبى مون جاى-إن والزعيم الشمالى كيم جونج أون.

ويشارك ما يزيد على 58 رياضياً من الكوريتين فى منافسات دورة الألعاب الآسيوية.