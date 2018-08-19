إمارة مكة المكرمة تطالب الحجاج بعدم الجلوس على مرتفعات الجبال بسبب الرياح

كتب هيثم سلامة

نبهت إمارة مكة المكرمة، على الحجاج عدم الجلوس على مرتفعات الجبال بسبب شدة الرياح، على أن يستمر التحذير حتى العاشرة من مساء اليوم.

وأضافت، إن استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة وقد تؤدى إلى جريان السيول.

وتابعت إمارة مكة المكرمة، عبر تويتر، أن سرعة الرياح بلغت 85كلم، وأمطار عرفة تبلغ 20 ملم وهى متفرقة على منى والعاصمة المقدسة يستمر التحذير حتى العاشرة مساء.

كان قد هطلت أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات المطر فى منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وفى منطقة جبل عرفات، فيما حرص الحجاج على ارتداء كمامات الوجه خاصة الأشخاص الذين يعانون من ضيق التنفس.







