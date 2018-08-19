video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 19 أغسطس 2018 06:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إعدام لحوم وتحرير محاضر فى حملة على المنشات الغذائية ببنى سويف

الأحد، 19 أغسطس 2018 05:38 م
إعدام لحوم وتحرير محاضر فى حملة على المنشات الغذائية ببنى سويف جانب من الحملة
بنى سويف - هانى فتحى
إضافة تعليق
شن قسم مراقبة الأغذية بمدينة الفشن برئاسة محمود محمد أحمد مراقب أول أغذية، بإشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، حملة للمرور الدورى المفاجئ على الأغذية المعروضة المطروحة للبيع ومتابعة صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.
 
 
وأسفرت الحملة بعد المرورعلى 13 منشأة غذائية عبارة عن محلات جزارة وثلاجات لحوم ومحال الحلويات والمخابز الإفرنجية ومحلات بيع الفاكهة من سحب 16 عينة أغذية تتضمن لحوما ومنتجاتها وداوجن وأسماكا وحلويات وكعك بسكويت، وتحرير9 محاضر جنح صحية منهم عدد 3 محاضر لعدم توافر اشتراطات النظافة وعرض الأغذية خارج حدود المحل ومخالفة القرار 96 لسنة 1967، و6 محاضر لعدم وجود شهادات صحية طبقا للقرار97 لسنة 1967، وتم إعدام أغذية تالفة بوزن 16 كيلو منها لحوم مجمدة.
 
 
اشترك فى الحملة حمدى عاشور وأحمد رجب ومحمد عبدالقادر مفتشا الأغذية بالفشن.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تحرير 410 محضرا لمخالفات تموينية فى حملة ببنى سويف

بنى سويف

أخبار بنى سويف

أخبار مصر

أخبار المحافظات

صحة بنى سويف




لا تفوتك
تعرف على رأى الإفتاء فى ترك المبيت ب"منى" والتوجه لعرفات 8 ذى الحجة

تعرف على رأى الإفتاء فى ترك المبيت ب"منى" والتوجه لعرفات 8 ذى الحجة

معركة زعامة حزب المحافظين البريطانى تبدأ مبكرا بسبب "بريكست".. وزير الداخلية يحشد الدعم للمنافسة فى الانتخابات.. نواب: شخصية مستقلة يمكنها توحيد صف الحزب بعد انقسامات شديدة.. ويؤكدون: فرصه أفضل من جونسون

معركة زعامة حزب المحافظين البريطانى تبدأ مبكرا بسبب "بريكست".. وزير الداخلية يحشد الدعم للمنافسة فى الانتخابات.. نواب: شخصية مستقلة يمكنها توحيد صف الحزب بعد انقسامات شديدة.. ويؤكدون: فرصه أفضل من جونسون

الجبلاية ترسم خارطة طريق عودة الجماهير أول سبتمبر تنفيذا لقرار مجلس الوزراء..مفاوضات مكثفة مع الجهات الأمنية..اتصالات مع الأندية للترتيب لعودة الجمهور..وعقوبات قاسية فى انتظار المشاغبين

الجبلاية ترسم خارطة طريق عودة الجماهير أول سبتمبر تنفيذا لقرار مجلس الوزراء..مفاوضات مكثفة مع الجهات الأمنية..اتصالات مع الأندية للترتيب لعودة الجمهور..وعقوبات قاسية فى انتظار المشاغبين

رغم الانسحاب.. الزمالك يواجه بتروجت ودياً اليوم استعدادا للنجوم

رغم الانسحاب.. الزمالك يواجه بتروجت ودياً اليوم استعدادا للنجوم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة