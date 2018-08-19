إعدام لحوم وتحرير محاضر فى حملة على المنشات الغذائية ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

شن قسم مراقبة الأغذية بمدينة الفشن برئاسة محمود محمد أحمد مراقب أول أغذية، بإشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، حملة للمرور الدورى المفاجئ على الأغذية المعروضة المطروحة للبيع ومتابعة صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

وأسفرت الحملة بعد المرورعلى 13 منشأة غذائية عبارة عن محلات جزارة وثلاجات لحوم ومحال الحلويات والمخابز الإفرنجية ومحلات بيع الفاكهة من سحب 16 عينة أغذية تتضمن لحوما ومنتجاتها وداوجن وأسماكا وحلويات وكعك بسكويت، وتحرير9 محاضر جنح صحية منهم عدد 3 محاضر لعدم توافر اشتراطات النظافة وعرض الأغذية خارج حدود المحل ومخالفة القرار 96 لسنة 1967، و6 محاضر لعدم وجود شهادات صحية طبقا للقرار97 لسنة 1967، وتم إعدام أغذية تالفة بوزن 16 كيلو منها لحوم مجمدة.

اشترك فى الحملة حمدى عاشور وأحمد رجب ومحمد عبدالقادر مفتشا الأغذية بالفشن.