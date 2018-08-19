إصابة 10 أشخاص فى حادثين منفصلين على الطريقين الغربى والزراعى ببنى سويف

بنى سويف - أيمن لطفى

أصيب 10 أشخاص فى حادثين منفصلين اليوم الأحد، أحدهما على الطريق الصحراوى الغربى والآخر على الطريق الزراعى ببنى سويف ، وتحرر محضرين بالواقعتين، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

انقلبت سيارة أجرة ميكروباص بحرى، بكمين سمسطا جنوب غرب المحافظة بعدة كيلو مترات على طريق أسيوط الصحراوى الغربى، ونتج عن الحادثة إصابة 6 أشخاص، وتم نقلهم بسيارات أسعاف مرفق بنى سويف والفيوم إلى مستشفى سمسطا المركزى.

كما إنقلب توك توك أمام عزبة الوالدة التابعة لقرية تزمنت الغربية بمركز بنى سويف، على الطريق الزراعى أسيوط القاهرة، ما أدى إلى إصابة 4 ركاب ونقلتهم سيارة إسعاف إلى مستشفى جامعة بنى سويف

انتقلت قيادات المرور وتم رفع أثار الحادثين وتسيير حركة السيارات .