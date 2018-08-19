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إصابة شرطى فى اشتباكات بين اليمين المتطرف وناشطين مناهضين للنازية بألمانيا

الأحد، 19 أغسطس 2018 08:04 ص
إصابة شرطى فى اشتباكات بين اليمين المتطرف وناشطين مناهضين للنازية بألمانيا الشرطة الألمانية
برلين (رويترز)
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أصيب شرطى على الأقل فى برلين أمس السبت، عندما اشتبك نحو 500 ناشط يطالبون بطرد النازيين مع عدد متساو من الناشطين المنتمين لليمين المتطرف الذين كانوا يحيون ذكرى مرور 31 عاما على انتحار النازى المدان رودولف هيس فى السجن.

ورفع كثيرون من الناشطين اليمينيين المتطرفين علم الرايخ الثالث لأدولف هتلر .

وقال متحدث باسم شرطة برلين لرويترز "هناك أنباء عن وقوع إصابات إثر قيام متظاهرين معارضين بإلقاء حجارة وزجاجات على المتظاهرين اليمينيين المتطرفين.

"شرطى واحد على الأقل أصيب، ومازلنا نحصر الأعداد".

وانتشر نحو 2300 شرطى لمنع وقوع أعمال عنف خلال تلك المناسبة التي نُظمت في برلين ومسيرة منفصلة قام بها أقل من 50 شخصا فى ضاحية سباندو ببرلين حيث كان هيس يقضى حكما بالسجن مدى الحياة أصدرته ضده محاكمات نورنبرج لجرائم الحرب .وعمل هيس نائبا لهتلر.

وتطبق ألمانيا قوانين صارمة تحظر استخدام رموز النظام النازي مثل الصليب المعقوف ولكن اليمين المتطرف ازداد قوة في السنوات الأخيرة بعد وصول أكثر من مليون مهاجر معظمهم من المسلمين فى 2015.

ووقعت الاشتباكات على بعد 65 كيلومترا جنوبي بلدة ميزبيرج التي التقى فيها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء السبت.

 


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