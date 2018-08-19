إصابة شخصين برش خرطوش فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

أصيب شخصان بإصابات متفرقة، إثر نشوب مشاجرة حادة لخلافات الجيرة بدائرة مركز أشمون، بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء سمير صلاح أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط مصابين بمدينة أشمون دائرة المركز .

بالانتقال والفحص، تبين أن طرفي المشاجرة كل من طرف أول " ص . ا . ع " 22 سنه، عامل مصاباً برش خرطوش بالكتف وطرف ثان " م . ع . ح " 24سنه، حداد مصاباً برش خرطوش بالساق اليمني، ومقيمان مدينة أشمون دائرة المركز .

تمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة كلاً منهما " فرد خرطوش " وبسؤال الطرفين اتهم كل منهما الآخر بالتعدى عليه بالضرب، وإحداث ما به من إصابات، على إثر مشادة كلامية حدثت بينهما بسبب لهو الأطفال، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة، وظروفها وملابساتها.