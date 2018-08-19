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إحالة رئيس ومعاون مباحث قسم حدائق القبة و4 أمناء للجنايات بتهمة قتل محتجز

الأحد، 19 أغسطس 2018 04:51 م
إحالة رئيس ومعاون مباحث قسم حدائق القبة و4 أمناء للجنايات بتهمة قتل محتجز محكمة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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قررت  نيابة غرب القاهرة الكلية، أحالت رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، ومعاونه و4 أمناء شرطة آخرين، فى واقعة مقتل مواطن داخل حجز القسم، وذلك لاتهامهم باستعمال القسوة، والعنف وتعذيب المجنى عليه ما أفضى لوفاته، والتزوير فى محرر رسمى، إلى محكمة الجنايات.

ووجهت النيابة اتهامات لرئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة "تامر.ف"، ومعاون مباحث القسم "أحمد.ع"، فى واقعة مقتل المحتجز، ونسبت النيابة للضابطين اتهامات باستعمال القسوة والعنف وتعذيب المجنى عليه ما أفضى لوفاته، والتزوير فى محرر رسمى.

 

واستمعت النيابة العامة لضباط وأفراد الشرطة المتواجدين خلال وقت الحادث، وكذلك قوة الضبط، وذلك على سبيل الاستدلال، والذين أكدوا أنه تم القبض على المتهم الساعة السابعة مساء، وتم اصطحابه للقسم، وهناك تعرض لحالة هياج شديد وقئ وعلى الفور تم نقله للمستشفى.

 


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