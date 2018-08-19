إجراء 32 جراحة أنف وأذن بديرب نجم ضمن قوافل الجراحة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

شهد مستشفى ديرب نجم المركزى بالشرقية اليوم إجراء 32 عملية جراحية خاصة بالأنف والأذن، وذلك استكمالا لقوافل الجراحية بالمحافظة ليصل عدد العمليات إلى 685 عملية .

وأكد الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والدكتور فكرى الطنطاوى مدير المكتب الفنى ومنسق عام القوافل الجراحية، الانتهاء من جراحات الأنف والأذن المؤجلة بمستشفى ديرب نجم المركزى، حيث شارك فى القافلة فريق طبى من مستشفى ديرب نجم، وبمشاركة أطباء من مستشفى القنايات المركزى، ليصل إجمالى عدد العمليات الجراحية حتى الآن منذ انطلاق هذه القوافل 685 عملية.