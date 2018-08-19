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"أوقاف سوهاج" تنظم ندوة دينية بعنوان "فضل يوم عرفة"

الأحد، 19 أغسطس 2018 07:39 م
"أوقاف سوهاج" تنظم ندوة دينية بعنوان "فضل يوم عرفة" الشيخ عبدالرحمن اللاوي مدير المساج
سوهاج – عمرو خلف
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نظمت مديرية أوقاف سوهاج، مساء اليوم الأحد ندوة دينية بمسجد النور بعنوان "فضل يوم عرفة " بحضور قيادات المديرية .

 

وتحدث فى الندوة الشيخ عبدالرحمن اللاوي مدير المساجد، حول فضل يوم عرفه وأنه يوم طيب مبارك مشهود فيه اكتمل الدين وتمت النعمة فعن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلاً من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً، قال أي آيه  قال: "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا "  فقال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم الجمعة.

 

وأضاف الشيخ اللاوى ان يوم عرفة هو يوم يباهي الله بعباده ملائكته وهو يوم المغفرة والعتق من النيران فعن السيدة عَائِشَة رضي الله عنها أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنْ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمْ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ ، وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:وَقَفَ النَبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ، وَقَدْ كَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَؤُوبَ، فَقَالَ:" يَا بِلاَلُ، أَنْصِتْ لِيَ النَّاسَ " .فَقَامَ بِلاَلٌ فَقَالَ: أَنْصِتُوا لِرَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْصَتَ النَّاسُ، فَقَالَ" مَعَاشِرَ النَّاسِ، أَتَانِي جِبْرَائِيلُ عليه السّلام آنِفًا فَأَقْرَأَنِي مِنْ رَبِّي السَّلاَمَ، وَقَالَ: إِنَّ اللهَ عزّ وجلّ غَفَرَ لِأًهْلِ عَرَفَاتٍ وَأَهْلِ المَشْعَرِ، وَضَمِنَ عَنْهُمُ التَّبِعَاتِ "، فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رضي الله عنه فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ   هَذَا لَنَا خَاصَّةً   قَالَ:"( هَذَا لَكُمْ، وَلِمَنْ أَتَى مِنْ بَعْدِكُمْ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ "، فَقَالَ سيدنا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رضي الله عنه: كَثُرَ خَيْرُ اللهِ وَطَابَ .

وأضاف الشيخ اللاوي قائلا : اتفق الفقهاء على استحباب صوم يوم عرفة لغير الحاج، عن أبي قَتَادَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِى قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِى بَعْدَهُ".

 

 

 

 

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