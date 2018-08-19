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أوقاف سوهاج تعلن انتهاء استعدادات عيد الأضحى وتجهيز 6208 ساحات للصلاة

الأحد، 19 أغسطس 2018 12:00 ص
أوقاف سوهاج تعلن انتهاء استعدادات عيد الأضحى وتجهيز 6208 ساحات للصلاة الشيخ على طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج
سوهاج - محمود مقبول
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انتهت مدير الأوقاف بسوهاج من كافة الاستعدادات الخاصة بتجهيز الساحات والمساجد لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء المقبل، حيث أعلنت المديرية حالة الطوارئ بكافة الإدارة على مستوى المراكز.

من جانبه قال الشيخ على طيفور وكيل وزارة الأوقاف فى تصريح خاص لـ”اليوم السابع” إن المديرية طبقا لتوجيهات وزير الأوقاف والخطة الموضوعة فى هذا الشأن انتهت من إعداد وتجهيز كافة الأمور المتعلقة بصلاة عيد الأضحى المبارك، حيث تم تجهيز 6000 مسجد من إجمالى 7000 مسجد هى عدد مساجد سوهاج، وتم إعداد 208 ساحات موزعة على الإدارات من مدينة طما شمالا وحتى البلينا جنوبا، وتم اختيار تلك الساحات لتكون قريبة من التجمعات وتسهل على كل شخص الوصول إليها بسهولة ويسر.

وأضاف طيفور أن مديرية الأوقاف خصصت إمام أساسى وآخر احتياطى بكل ساحة صلاة، ففى حالة غياب الإمام الاساسى لأى ظرف يكون الإمام الاحتياطى جاهز ومستعد لأداء الصلاة وخطبة العيد والتى ستكون هذا العام عن صلة الرحم والتزاور والعطف على الفقراء وفضل الأضحية وكيفية توزيعها وموعدها.

وأكد طيفور أن هناك تعاونا تاما بين مديرية الأوقاف ومديرية أمن سوهاج وذلك لتأمين كافة ساحات الصلاة على مستوى المحافظة وتم إرسال بيان مفصل بأماكن وأعداد تلك الساحات لتأمينها وتم التنسيق مع هيئة الأسعاف لتخصيص السيارات اللازمة بالقرب من تلك الساحات حتى نهاية أعمال الصلاة الخطبة.

وشدد طيفور أن هناك تعليمات بمنع إنشاء أى ساحات لصلاة العيد والصلاة قاصرة على الساحات التى حددتها وزارة الأوقاف وقد رفضت المديرية الطلبات التى تقدم بها بعض الأشخاص لإنشاء ساحات للصلاة وتم التنبيه على الأئمة بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة والالتزام بخطبة العيد بالإضافة إلى التزام باقى القائمين والعاملين بدورهم المنوط بهم كلا فيما يخصه.

وأنهى وكيل أوقاف سوهاج أن هناك قوافل دعوية أرسلتها الوزارة وسوف تستهدف المساجد الكبرى والقرى والنجوع وتهدف تلك القوافل هو تنشيط الدعوة وتجديد الخطاب وزيادة التوعية لدى المواطنين وهى تضم علماء على قدر كبير جدا من الثقافة فى كافة العلوم الدينية وهذا فى النهاية يصب فى صالح الدعوة وصالح جموع المسلمين.

 


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