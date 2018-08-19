أمير مكة المكرمة: الهجوم على المملكة لن يعرقل خدمة الحجيج

كتب هيثم سلامة

قال خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، ومستشار خادم الحرمين، ورئيس اللجنة المركزية للحج، إن الهجوم على المملكة لن يعرقل خدمة الحجيج والقيادة السعودية تبذل قصارى جهدها لخدمة ضيوف الرحمن.

وأضاف، خالد الفيصل، خلال مؤتمر صحفى عقده فى مشعر منى، أن العالم الإسلامى يجتمع برموزه فى الحج ليوجه للعالم أجمع رسالة: "الإسلام دين السلام".

وهنأ خالد الفيصل القيادة والمشاركين فى نجاح أول أيام الحج، قائلاً:" أرفع باسم رجال الأمن كافة التهانى لوزير الداخلية على ماشاهدناه من تنظيم لهذا اليوم".

وتابع، قائلاً أنه تم الانتهاء من تنفيذ 13 مشروعا جديدا لتعزيز الكهرباء خلال موسم حج العام الحالى، مشيرا إلى أن الحج تميّز هذا العام باستخدام التقنية لخدمة ضيوف الرحمن.