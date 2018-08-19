أمن أسيوط يعيد 760 ألف جنيه لمزارع ويضبط المتهم فى واقعة سطو

كتبت : دينا الحسيني

نجحت الأجهزة الأمنية بأسيوط برئاسة اللواء جمال شكر، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام فى كشف غموض وتحديد وضبط ثلاثة من مرتكبى واقعة بلاغ مزارع وإبن شقيقه مقيمان بدائرة مركز شرطة ديروط.

بأنه حال عودتهما من أحد البنوك بديروط مستقلان مركبة توك توك ، وبحوزتهما مبلغ مالى قدره 766 ألف جنيه فى طريقهما لمحل إقامتهما ، وبمنطقة كوبرى النصف دائرة مركز شرطة ديروط إعترضهما ثلاثة مُلثمين يستقلون سيارة ملاكى، واستولوا منهما على المبلغ المالى وفروا هاربين بالسيارة.

وتم تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة اللواء منتصر عويضة مدير المباحث ، توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كلٍ من محمد . م. أ عامل 37 سنة سبق إتهامه فى قضيتى سلاح ، إيصال أمانة .بدران . ع . م سائق 27 سنة سبق إتهامه فى قضية ضرب ، محمد . م . ع عامل 35 سنة، أحمد . ع . ع عامل 29 سنة سبق إتهامه فى قضية شروع فى قتل، وجميعهم مُقيمين بدائرة المركز عدا الثالث له محل إقامة آخر بالجيزة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين بمحال إقامتهم والإماكن التى يترددون عليها والمحتمل إختبائهم بها بعدة مأموريات أسفرت عن ضبط الأول والثانى وبحوزتهما طبنجة ، مبلغ مالى قدره 169 ألف جنيه ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بالإشتراك مع الثالث والرابع حيث قاموا بتتبع المُبلغين عقب صرفهما المبلغ المالى من البنك وإستيقافهما والإستيلاء عليه مستخدمين سيارة ملاكى قيادة وملك المتهم الثالث ، وأضافا بأن المبلغ المضبوط من متحصلات السرقة والسلاح للدفاع ، وبتطوير مناقشة المتهمين قررا إستعانتهما بسائق 24 سنه مُقيم بدائرة المركز لرصد وتتبع المجنى عليهما حيث تم إستهدافه وضبطه وبمواجهته إعترف بإشتراكه مع المتهمين فى إرتكاب الحادث وتحصله على مبلغ مالى قدره 80ألف جنيه نصيبه من المبلغ المستولى عليه ، وبإرشاده تم ضبط المبلغ المستولى عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.. وجارى تكثيف الجهود لضبط الهاربين والسيارة المستخدمة وباقى المبلغ المالى المستولى عليه .