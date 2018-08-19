أمنة نصير: أغلقت هاتفى بسبب مكالمات الشباب الهالع من قانون الزواج العرفى

كتب محمد مجدى السيسى

قالت الدكتورة آمنة نصير عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون الذى تعده بشأن ضبط الزواح العرفى، سيشمل مواجهة عدة أمراض يتعامل معها الناس بمنتهى البساطة والتطاول على حق البنت، وسيهدف غلق باب كثرة الطلاق فى الأسرة المصرية، ووضع ضوابط صارمة لمواجهة زواج القاصرات، مؤكدة أنها ستنتهى منه بعد العيد مباشرة.

وأضاف "نصير" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أنها استقبلت عدد من المكالمات من الشباب القلق حول مشروع القانون، بعد أن أعلنت أنه سيعاقب الشاب المتزوج عرفياً بالسجن لمدة سنة على الأقل، بقولها : " قفلت التليفون من كتر المكالمات من الشباب الهالع من المشروع، وقلت لأحد الشباب انت خايف ليه، هو انت على راسك بطحة ".

وناشدت عضو مجلس النواب، بضرورة التوجه الحكيم فى تجهيز بنات الأسر المصرية بالشكل المعقول، متابعة : " مش لازم 12 عباية، كفاية الحاجات الأساسية للبيت، المغالاة يجب أن تتوقف تماماً، حتى يتعاون من يتقدم للزواج مع أسرة البنت".