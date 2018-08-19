أسرة تطالب بعودة طفلها المتغيب منذ 7 أيام بمدينة القنايات بالشرقية

وقال حمادة حسن سليم عم الطفل إنه طالب بالصف الثانى الإعدادى بمدرسة القنايات الإعدادية وأن والدته عنفته لعدم مذاكرة دروسه ليلة الاثنين الماضى فاستيقظت هي ووالده فى الصباح ولم يجدوه وقد قاما بتحرير محضر بتغيبه حمل رقم 984 لسنة 2018 إدارى قسم شرطة القنايات بتاريخ الأربعاء 15 سبتمبر، مضيفا أن جميع العائلة والأهل لم يناموا دائمين البحث عنه مطالبين كل القلوب الرحيمة بمساعدتهم وابلاغهم عن مكانه إذا تعرفوا عليه إحضاره على العنوان اول ترعة النكارية شارع فتحى الو نجيدة بجوار سنترال القنايات مدينة القنايات بمحافظة الشرقية او الاتصال على رقم 01091633731

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