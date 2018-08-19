أستراليا تعلن عن مساعدات بقيمة 1.8 مليار دولار للمزراعين المتضررين من الجفاف

كانبرا (أ ش أ)

أعلنت الحكومة الفيدرالية فى أستراليا اليوم الأحد، عن حزمة مساعدات بمبلغ 1.8 مليار دولار استرالى للمزراعين الذين تضرروا بسبب الجفاف الذى تعانى منه أجزاء من الساحل الشرقى للبلاد.

وتعهد رئيس الوزراء الاسترالى مالكوم ترنبول بهذا الدعم خلال زيارته إلى بلدة (فوربس) الواقعة فى ولاية "نيو ساوث ويلز"، وذلك حسبما ذكرت قناة (يورو نيوز) الإخبارية الأوروبية.

وقال ترنبول "أريد أن أقول لمزراعينا، نحن ندعمكم"، مضيفا "نعمل دائما على ضمان حصولكم على كل الدعم الذى نستطيع أن نقدمه، وبالطبع فلنصلى من أجل نزول المطر".

وأشارت الحكومة إلى أن التمويل الجديد سيتم توفيره لمشروعات البنية التحتية، فى حين أن خفض الضرائب والقروض ذات الفائدة المنخفضة التى تصل إلى مليونى دولار استرالى للمزارعين ستكون أيضا جزءا من الحزمة.

كما سيتم توجيه الأموال إلى مكتب الأرصاد الجوية لتطوير المزيد من الإرشادات الجوية المحلية لمساعدة المزارعين على التخطيط.

ويأتى هذا الإعلان بعد اسبوعين من إعلان الحكومة الفيدرالية عن حزمة الإغاثة الأخيرة قيمتها 190 مليون دولار، كما قدمت ولاية نيو ساوث ويلز أكثر من مليار دولار استرالى كمساعدات للمزارعين.