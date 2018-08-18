68 طالبة يحضرن مقابلات شخصية للالتحاق بتمريض تأمين بنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

أنهت لجنة من فرع التأمين الصحى ببنى سويف المقابلات الشخصية اليوم السبت لـ 68 طالبة من المتقدمات للالتحاق بمدرسة التمريض، وذلك لاختيار أفضلهن قدرة على تقديم خدمة طبية للمنتفعين.

وأشار بيان لفرع التأمين إلى أن عدد المتقدمات للالتحاق بمدرسة التمريض بلغ 153 طالبة، وخاضت منهن امتحان الإملاء واللغه الانجليزية 151 ، وبلغ عدد المتقدمات بعد اجتياز الاختبارات 68 طالبة وهن من دخلن المقابلات الشخصية اليوم والتى أجرتها لجنة برئاسة الدكتورعصام حسنى السباعى مدير عام الفرع وعضوية كل من الدكتورعبدالسميع محمد السيد مدير عام مستشفى بنى سويف للتأمين الصحى و الدكتورةعبير شعبان مدير ادارة التدريب، وزوبه شعبان مدير التمريض بالمستشفى، وسماح كمال مدير تمريض الفرع، و فاطمه محمود مدير المعهد الفنى للتمريض.