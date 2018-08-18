video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 18 أغسطس 2018 05:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

68 طالبة يحضرن مقابلات شخصية للالتحاق بتمريض تأمين بنى سويف

السبت، 18 أغسطس 2018 03:57 م
68 طالبة يحضرن مقابلات شخصية للالتحاق بتمريض تأمين بنى سويف جانب من اللقاء
بنى سويف أيمن لطفى
إضافة تعليق

أنهت لجنة من فرع التأمين الصحى ببنى سويف المقابلات الشخصية اليوم السبت  لـ 68 طالبة من المتقدمات للالتحاق بمدرسة التمريض، وذلك لاختيار أفضلهن قدرة على تقديم خدمة طبية للمنتفعين.

وأشار بيان لفرع التأمين إلى أن عدد المتقدمات للالتحاق بمدرسة التمريض بلغ 153 طالبة، وخاضت منهن امتحان الإملاء واللغه الانجليزية 151 ، وبلغ عدد المتقدمات بعد اجتياز الاختبارات 68 طالبة وهن من دخلن المقابلات الشخصية اليوم والتى أجرتها لجنة برئاسة الدكتورعصام حسنى السباعى مدير عام الفرع  وعضوية كل من الدكتورعبدالسميع محمد السيد مدير عام مستشفى بنى سويف للتأمين الصحى و الدكتورةعبير شعبان مدير ادارة التدريب، وزوبه شعبان مدير التمريض بالمستشفى، وسماح كمال مدير تمريض الفرع، و فاطمه محمود مدير المعهد الفنى للتمريض.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ننشر أسماء الطالبات المرشحات للالتحاق بمدارس تمريض بنى سويف.. صور

بنى سويف

محافظه بنى سويف

اخبار المحافظات

اخبار مصر

تامين صحى بنى سويف

المقابلات الشخصيه

مدرسه التمريض




لا تفوتك
الرئيس السيسى يصدق على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

الرئيس السيسى يصدق على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

مد فترة اختيار وحدات المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة لمدة أسبوع

مد فترة اختيار وحدات المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة لمدة أسبوع

خروج هشام عبد الله يربك حسابات الإخوان.. المذيع بالشرق يهدد بكشف فضائح أيمن نور والإرهابية بعد تخليهم عنه بسجون تركيا.. زوجته خاطبت معتز مطر فرفض التدخل.. ومختار نوح: الجماعة خارجيا فى أزمة ووجودهم على كف عفريت

خروج هشام عبد الله يربك حسابات الإخوان.. المذيع بالشرق يهدد بكشف فضائح أيمن نور والإرهابية بعد تخليهم عنه بسجون تركيا.. زوجته خاطبت معتز مطر فرفض التدخل.. ومختار نوح: الجماعة خارجيا فى أزمة ووجودهم على كف عفريت

"الليرة" تدفع ثمن حماقة أردوغان.. ترامب يتوعد بتقليم أظافر النظام التركى ويصف إجراءات الرئيس بالحمقاء.. ومؤشر إسطنبول يتهاوى ويطيح برئيس البورصة.. وأنقرة تتخذ إجراءات فاشلة برفض تراخيص مطاعم أمريكية شهيرة

"الليرة" تدفع ثمن حماقة أردوغان.. ترامب يتوعد بتقليم أظافر النظام التركى ويصف إجراءات الرئيس بالحمقاء.. ومؤشر إسطنبول يتهاوى ويطيح برئيس البورصة.. وأنقرة تتخذ إجراءات فاشلة برفض تراخيص مطاعم أمريكية شهيرة

لو تعبت فى الحج.. اعرف إزاى تطلب عربة أو كرسى متحرك بالموبايل

لو تعبت فى الحج.. اعرف إزاى تطلب عربة أو كرسى متحرك بالموبايل

السكة الحديد تشغل غدًا 4 قطارات من الإسكندرية والقاهرة لأهالى النوبة

السكة الحديد تشغل غدًا 4 قطارات من الإسكندرية والقاهرة لأهالى النوبة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة