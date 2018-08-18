2.914 مليون طن قمح استوردها القطاع الخاص خلال النصف الاول من 2018

كتب محمود الضبع

ذكر تقرير أسواق فاينانشيال أنه رغم خروج رؤوس أموال بعض المستثمرين من قطاع القمح الى قطاع الذرة، إلا أن القطاع الخاص شهد خلال النصف الأول من 2018 ارتفاعا فى حجم نشاط الأعمال بالقمح من خلال الواردات.

حيث استورد القطاع الخاص نحو 2.914 مليون طن من القمح خلال تلك الفترة مقابل 2.692 مليون طن العام الماضى لنفس الفترة بزيادة نسبتها 8% هذا بالرغم من كمية القمح المحلى التى تم توريدها إلى مطاحن القطاع الخاص خلال موسم التوريد، وهذا قد أدى إلى انخفاض أسعار القمح بنهاية يونيو ليسجل 4000 جنيه للطن من القمح 12.5% بروتين .