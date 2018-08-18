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15 وزيرا و5 مستشارين ضمن حكومة عمران خان فى باكستان

السبت، 18 أغسطس 2018 08:13 م
15 وزيرا و5 مستشارين ضمن حكومة عمران خان فى باكستان رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان
إسلام آباد (أ ش أ)
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استقر رئيس الوزراء الباكستانى، عمر خان، على تشكيل مجلس وزراء اتحادى مكون من 20 عضوًا، من بينهم 15 وزيرًا اتحاديًا و5 مستشارين.

وقال فواد شودري، الناطق باسم حزب "حركة الإنصاف" الذى يتزعمه خان - فى تغريدة أوردتها قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم السبت، إن خان وافق على هذا التشكيل، وأن أداء هؤلاء الأعضاء لليمين الدستورية، غدًا الأحد، قبل توليهم مناصبهم ومباشرة عملهم.

ونقلت القناة عن مصادر مطلعة، أن رئيس الوزراء الجديد سيدلى غدا الأحد، خطابه الأول إلى الأمة بعد توليه مهام منصبه.

وأدى عمران خان اليمين، صباح اليوم السبت، خلال المراسم التى جرت فى القصر الرئاسى فى إسلام أباد، وذلك بعد فوز حزبه فى الانتخابات العامة التى جرت فى 25 يوليو الماضى.

وردد خان عبارات القسم التى تلاها الرئيس مأمون حسين، أمام حشد من كبار القادة السياسيين والعسكريين فى البلاد.

وكان رئيس الوزراء الباكستانى الجديد قد تعهد سابقا ببناء "باكستان جديدة" واعتمد فى برنامجه الانتخابى على وعود بمكافحة الفساد وتحسين الأوضاع المعيشية للفقراء فى البلاد.

 


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