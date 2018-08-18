15 عنصرا من داعش يسلمون أنفسهم لقوات سوريا الديمقراطية فى دير الزور

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أفادت مصادر سورية بأن 15 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابى سلموا أنفسهم لقوات سوريا الديمقراطية بعد تمكنهم من الفرار من آخر جيب للتنظيم فى ريف دير الزور الشرقى.

ونقلت قناة ( الحرة ) الاخبارية اليوم السبت عن هذه المصادر قولها إن اشتباكات عنيفة دارت بين قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولى وبين مسلحى داعش فى محيط حقل العمر النفطى، وذلك بعد تسلل عناصر التنظيم إلى المنطقة.

فى سياق متصل، أفادت المصادر السورية بأن التحالف الدولى ضد داعش أرسل تعزيزات عسكرية إلى المناطق الخاضعة لقوات سوريا الديمقراطية فى شمال شرق البلاد، وأن الهدف من التعزيزات قد يكون القضاء على ما تبقى من عناصر تنظيم داعش فى المنطقة ولتوسيع القواعد العسكرية التابعة للتحالف فى محافظتى الحسكة وحلب.