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وكيل تعليم كفر الشيخ تطالب وزير الشباب بعودة المدارس الرياضية

السبت، 18 أغسطس 2018 06:47 م
وكيل تعليم كفر الشيخ تطالب وزير الشباب بعودة المدارس الرياضية بثينة كشك
كفر الشيخ – محمد سليمان
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طالبت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بعودة المدارس الرياضية التى ألغيت بمحافظة كفر الشيخ، خاصة المدرسة الرياضية للبنات بميت الديبة، لتخريج بطلات يحصلن على ميداليات ذهبية فى المحافل الدولية فى كافة الألعاب الفردية والجماعية.

جاء ذلك بحضور اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والعميد سامح الطنوبى المستشار العسكرى، واللواء شكرى الجندى، واللواء هانى النواصرة، والعميد سيد أحمد محمد سيد احمد، والمحاسب فتحى الشرقاوى، والدكتور خالد الهلالى، والمحاسب محمد عبيدى، والمحاسب بدير موسى، أعضاء مجلس النواب، والدكتور عمرو حداد، مساعد الوزير للتنمية الرياضة، والدكتور أحمد الشيخ، وكيل الوزارة_رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير، واللواء اسماعيل الفار، وكيل الوزارة_ رئيس الادارة المركزية الرياضية، والمهندس على عبدالستار، مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمحاسب أحمد الوكيل، القائم بأعمال وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد من القيادات الشبابية والتنفيذية.

وأكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، إنه يبحث تبنى المواهب الرياضية مركزياً، وهناك اهتمام بـ15 مدرسة على مستوى الجمهورية تابعة لوزارة التربية والتعليم وأنه على تواصل مع وزير التربية والتعليم بشأنها، مشيداً بالمؤسسة العسكرية وتبنيها للاعبين مما أثمر عن أفضل لاعبين فى رفع الأثقال. مشيراً إلى وزارة التربية والتعليم والمدارس والجامعات لها اهتماماتها المتعددة بالطلاب، ولكن الاهتمام والرعاية بالجانب الرياضى سيكون من اهتمامات وزارة الشباب والرياضة بالموهبين مركزياً، وسيتم تخصيص ميزانية لذلك.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن هناك نظاما جديدا وطرقا حديثة لدمج هؤلاء الموهوبين رياضياً لرعايتهم والاهتمام بهم سيتم الإعلان عنه، مؤكداً أن كل اهتمامه بالشباب وتنمية موهبتهم أكثر من الاهتمام بالمنشآت ولكن الوزارة ستتبنى خطة تدريجية للسير فى الطريقين معا.

 


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