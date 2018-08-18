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وفد من جمعية رجال الأعمال يشارك فى زيارة الرئيس السيسى للصين

السبت، 18 أغسطس 2018 01:00 ص
وفد من جمعية رجال الأعمال يشارك فى زيارة الرئيس السيسى للصين السيسى
كتب هانى الحوتى
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يشارك وفد من جمعية رجال الأعمال المصريين، فى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الصين مطلع الشهر المقبل، وذلك لحضور منتدى التعاون "الصينى – الإفريقى".

وفى هذا الإطار قال على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن وفد جمعية رجال الأعمال المصريين المشارك بزيارة الرئيس السيسى للصين يضم كلا من عمرو علوبة الأمين العام للجمعية، شريف الجبلى عضو مجلس إدارة الجمعية، فاروق ناصف عضو الجمعية، مضيفا أن الوفد قد يضم أعضاء جدد الفترة المقبلة.

وأضاف عيسى، لـ"اليوم السابع"، أن مشاركة وفد بزيارة الرئيس السيسى، ليست هى الزيارة الوحيدة لجمعية رجال الأعمال للصين، إذ يشارك محمد يوسف المدير التنفيذى للجمعية بالاجتماع المقبل لتجمع دول طريق الحرير "البريكا".

وكان شفت ليو يونج فينج القائم بأعمال السفير الصينى فى مصر، قد أعلن أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيزور الصين خلال سبتمبر المقبل، وذلك لحضور منتدى التعاون "الصينى - الإفريقي"، وذلك فى ظل التأكيد على الدور الذى تلعبه مصر فى محورية العلاقات "الصينية - العربية - الإفريقية".

وأكد أن الزيارة المرتقبة سترسم مستقبل العلاقات المشتركة، وأن مصر هى ركن أساسى فى استراتيجية الحزام والطريق، للتعاون العربى - الصينى، كونها من الدول المؤسسة للبنك الآسيوى للاستثمار والبنية التحتية، وأنها كانت أول دولة عربية تقيم علاقات مع جمهورية الصين الشعبية، عام 1956، وأصبحت نموذجا للعلاقات بين الصين والدول العربية والإفريقية.


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السيسى

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