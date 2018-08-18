وزير الداخلية يوافق على زيارة استثنائية للمساجين بمناسبة عيد الأضحى

قرر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية منح جميع نزلاء السجون والليمانات زيارة استثنائية واحدة يوم الوقفة أو أول أيام عيد الأضحى المبارك وتستكمل بعد انتهاء إجازة العيد لمن لم يستنفذها حتى يوم الخميس 20 سبتمبر المقبل، على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزلاء السجون.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، خاصةً فى مجال التواصل الاجتماعى مع أسرهم، وذلك بإتاحة الفرصة لنزلاء السجون مشاركة ذويهم الاحتفال بهذه المناسبة.
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