وزير الداخلية يبعث برقيات تهنئة للرئيس السيسى بمناسبة عيد الأضحى

كتب: محمود عبد الراضى _ دينا الحسينى

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

وجاء فى نص البرقية: "فى ذكرى الأعياد تتهادى إلى الأذهان الآمال والأمنيات وتهفو القلوب إلى تقديم صادق التهانى وخالص التحيات ، وبمشاعر ملؤها التوقير والإعزاز يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة عيد الأضحى المبارك أن نبعث لسيادتكم بأسمى معانى التهنئة ، راجين المولى أن يعيده على سيادتكم والأمة بالخير واليمن البركات".

وتابع : "ونحن فى ظلال هذه المناسبة الغراء والتى نسترجع فيها قيم العطاء والتضحية والفداء نعاهد سيادتكم على المزيد من الولاء والوفاء ، وتقديم كل غالٍ ونفيس فى سبيل إعلاء الحق والعدل والدفاع عن أمن الوطن والزود عن مقدرات ومكتسبات شعبه العظيم ، والحرص على تدعيم ركائز الإستقرار لبلوغ مسيرة التنمية الوطنية مدارج السداد والتوفيق ، ولتبقى مصر سيادة الرئيس بحكمة قيادتكم ورشد رؤاكم ونير توجيهاتكم ، نفحة سمو وإسعاد أودعها الخالق بين العباد.

حفظكم الله وسدد خطاكم وجعل نصرته لكم غالبة ، وإرادتكم للأخذ بزمام الرقى لمسيرة الوطن حاضرةً ونافذة" .

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة إلى الدكتور على عبد العال "رئيس مجلس النواب" بذات المناسبة، جاء بها "بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى أن نبعث لسيادتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات، تأتى هذه المناسبة المباركة لتكون دافعاً لمزيد من التعاون المُثمر بين مؤسسات الدولة المصرية ، حتى نواجه التحديات وننتصر لإرادة هذا الشعب العظيم فى معارك البقاء والبناء و النماء ، ونسعى لصالح مصرنا العزيزة الأبية وتحقيق التنمية والإستقرار لها وبناء مستقبل يليق بتاريخها وبتضحيات أبنائها، حفظ الله مصر الكنانة وهيأ لها مزيداً من الرفعة والتقدم والإزدهار .. وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولى "رئيس مجلس الوزراء" بذات المناسبة، جاء بها "بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يسرنى أن أبعث لسيادتكم بخالص المشاعر وأصدق التمنيات، إننا إذ نحتفل بهذه المناسبة العطرة والتى نستقى منها المقاصد والأهداف السامية لقيم الفداء والتضحية والعطاء ، فإننا نتوجه للمولى جلت قدرته بخالص الدعاء أن يجعله عيداً مباركاً وأن يعيده على سيادتكم وعلى الأمة وقد تحقق لمصرنا الحبيبة الغالية كل ما تصبوا إليه من تقدم وتنمية ورخاء وإزدهار إنه تعالى نعم المولى ونعم المصير، حفظ الله مصر واحة للخير والأمان ، وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب " شيخ الأزهر " بذات المناسبة، جاء بها "بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك أن نعرب لفضيلتكم وعلماء الأزهر الشريف عن خالص التهنئة مقرونة بأصدق الأمنيات، يمثل إحتفالنا بعيد الأضحى المبارك فى كل عام رمزاً متجدداً لترسيخ قيم التضحية والفداء فى الوجدان ، ودافعاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء ، وإننا بهذه المناسبة الغراء نبتهل للمولى جلت قدرته أن يحفظ الأزهر الشريف منبراً للوسطية السمحة والفكر المستنير ، ومنارة للعلم تهدى سبيل القاصدين فى شتى أنحاء الأرض ، وأن يكلل مسيرتكم الوطنية المخلصة بدوام التوفيق، وكل عام وفضيلتكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة إلى الفريق أول محمد زكى "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى" بذات المناسبة، جاء بها "بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أن نبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات، تستقبل الأمة الإسلامية هذه المناسبة المباركة فى كل عام ، شاخصةً أبصارها نحو مشهد عطاء وتضحية الواثقين بنصر الله وفداءه تعالى للمخلصين من عباده ، ونحن إذ نرجو أن تكون هذه القيم دافعاً لنا على مواصلة البذل والتكاتف لرفعة وطننا فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه ، لنبتهل للمولى جلت قدرته أن يجعله عيد أمن وخير يعم على شعبنا العظيم وعلى سائر الشعوب العربية والإسلامية.

عاشت القوات المسلحة مهداً للبطولات وعريناً للأبطال وحفظ الله مصر واحة للخير والأمان، وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة إلى الفريق محمد فريد "رئيس أركان حرب القوات المسلحة " بذات المناسبة، جاء بها "بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات، تأتى هذه المناسبة المباركة لتكون لنا دافعاً على العمل والبذل بقلوب آمنة مطمئنة ، وعزائم ماضية قوية ويقين فى جزاء المولى عز وجل لكل من أخلص وجد وإجتهد فى سبيل رفعة الوطن وعزته ، مبتهلين إليه جل وعلا أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعبنا العظيم وسائر شعوب أمتنا العربية والإسلامية، حفظ الله مصر واحة للخير والأمان ، وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة "وزير الأوقاف" بذات المناسبة، جاء بها يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات ، وإننا إذ نعتز بهذه المناسبة الغالية التى تجسد قيم العطاء والتضحية والفداء فإننا ندعو المولى العزيز القدير أن يجعله عيداً مباركاً على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة العربية والإسلامية، وكل عام وفضيلتكم بخير".

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لفضيلة الأستاذ الدكتور شوقى علام " مفتى جمهورية مصر العربية" بذات المناسبة، جاء بها "يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات ، داعياً المولى القدير أن يعيد عليكم هذه المناسبة الكريمة بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى أمتنا الإسلامية بمزيد من الخير واليمن والبركات ، إنه تعالى نعم المولى ونعم المصير، وكل عام وفضيلتكم بخير".

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين والصف والجنود والخفراء والمجندين بوزارة الداخلية بمناسبة الإحتفال بذات المناسبة، جاء بها "بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير لجميع الأخوة من القيادات والأبناء من الضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين والجنود ومعاونى الأمن والخفراء والمجندين ، يسرنى أن أعرب عن صادق التهنئة وخالص التمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، إننا فى ظلال هذه المناسبة الغراء نستقى العديد من القيم والمعانى والدلالات لتكون دافعاً لنا للمزيد من البذل والعطاء للإسهام الجاد فى تأمين المصالح العليا للبلاد ، ونرجو من المولى عز وجل خير الجزاء مبتهلين إليه سبحانه وتعالى أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة العربية والإسلامية، وكل عام وأنتم جميعاً بخير".