وزير التنمية المحلية يلتقى مسئولى ونواب محافظة بنى سويف

بنى سويف : هانى فتحى

بدأ منذ قليل، لقاء اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بتنفيذى ورؤساء مدن محافظة بنى سويف، وأعضاء مجلس النواب عن دوائر المحافظة، ورحب محافظ بنى سويف بالحضور، مؤكدا أن زيارة وزير التنمية المحلية للمحافظة الهدف منها الوقوف على المشروعات فى المحافظة.

واستقبل منذ قليل، المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية فى مستهل زيارته للمحافظة صباح اليوم السبت، وذلك فى حضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب، حيث حضر اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف ، ومن النواب كل من هشام مجدى، وبدوى النويشي، وعاطف عبد الجواد ، وعبد الرحمن برعى ، وميرفت ميشيل ، وعصام خلاف، ومن قيادات المحافظة اللواء عصام العلقامى رفعت السكرتير العام للمحافظة،واللواء خميس أبو الفضل.

ومن المقرر، أن يقوم الوزير يرافقه المحافظ بزيارة لعدد من المشروعات التنموية والخدمية النوعية، والوقوف على عدد من مشروعات ومبادرات بنى سويف الرائدة فى عدد من المجالات الحيوية، والاطلاع على امكانات وميزات المحافظة النسبية كإحدى محافظات الصعيد الواعدة.