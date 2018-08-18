وزير التعليم العالى يرفع تقريرا لرئيس الحكومة بإجراء 3714 جراحة بقوائم الانتظار

كتبت هند مختار

تلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريرا من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، حول متابعة دور المستشفيات الجامعية فى إنهاء قوائم انتظار مرضى العمليات الجراحية.

وفى هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بملفى الصحة والتعليم وإعطائهما اولوية قصوى خلال تنفيذ برنامج عمل الحكومة فى المرحلة الحالية، موضحا أن هناك تنسيقا كاملا بين مختلف أجهزة الدولة التى تعمل فى المجال الصحى وكافة الأجهزة المعنية، بهدف العمل على الانتهاء من قوائم انتظار مرضى العمليات الجراحية تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأشار التقرير الذى أعده وزير التعليم العالى إلى دور المستشفيات الجامعية في إنهاء قوائم انتظار مرضى العمليات الجراحية، حيث أوضح أن المستشفيات الجامعية انتهت من إجراء التدخلات المطلوبة لـ 3714 حالة من حالات قوائم الانتظار خلال الفترة من 6 يوليو 2018 إلى 15 أغسطس الجارى، بواقع: 409 حالات جراحة قلب، و2023 قسطرة قلب، و220 جراحة مفاصل، و47 جراحة وأورام، و18 زرع كبد، وعدد 5 زرع كلى، و44 زراعة القوقعة، وعدد 594 جراحات الرمد، بالإضافة إلى 306 حالات جراحة المخ والأعصاب.

كما أشار التقرير إلى أنه كان تم تشكيل اللجنة العليا لمتابعة القضاء على قوائم الانتظار فى العديد من التخصصات وهى (جراحة القلب والصدر- القسطرة القلبية - زراعات الكبد والكلى والقوقعة - جراحات مفاصل العظام - جراحات أمراض العيون - جراحات الأورام - جراحات المخ والأعصاب)، فضلًا عن تشكيل لجان فرعية فى كل تخصص بجميع الجامعات التى يوجد بها مستشفيات جامعية (22) جامعة، بالإضافة إلى تكليف اثنين من أساتذة الجراحة بتمثيل المستشفيات الجامعية بالغرفة المركزية لتسجيل قوائم الانتظار بالمعهد القومى للتدريب التابع لوزارة الصحة والسكان .

وأضاف التقرير أنه تم توفير 41 متدربا على مدار 4 أيام بالمعهد القومى للتدريب التابع لوزارة الصحة من العاملين بالمستشفيات الجامعية على إدخال البيانات الخاصة بمرضى قوائم الانتظار.

كما أوضح وزير التعليم العالى فى التقرير الدور المهم لأعضاء هيئة التدريس بالمستشفيات الجامعية فى القضاء على قوائم الانتظار من خلال مستشفيات وزارة الصحة والسكان، والذى يشمل: قيام أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب جامعة عين شمس بتدريب الأطباء ومناظرة الحالات والقيام بالعمليات الجراحية ومتابعة المرضى فى المستشفيات التابعة لمديرية الصحة بمحافظة الفيوم، وقيام فريق من أعضاء هيئة التدريس من كلية طب جامعة عين شمس بقساطر قلبية لمرضى قوائم الانتظار فى مستشفى طامية بالفيوم التابعة لوزارة الصحة، فضلًا عن قيام أعضاء بكلية الطب جامعة المنصورة بتشكيل فرق لعلاج المفاصل بمستشفيات شربين العام ودكرنس العام والسنبلاوين العام التابعة لوزارة الصحة والسكان، كما تم زيادة أيام التشغيل بمستشفيات جامعة عين شمس والقاهرة والمنصورة والزقازيق وأسيوط ليتم العمل في أيام الخميس والجمعة لاستيعاب أكبر عدد من الحالات في قوائم الانتظار.

كما أشار التقرير إلى توفير مبالغ من خلال التمويل الذاتى والتبرعات لشراء دعامات وقساطر قلبية بتكلفة 9 ملايين جنيه من مستشفيات جامعة عين شمس، كما تم توفير مبالغ لشراء مفاصل صناعية بتكلفة 5.4 مليون جنيه من مستشفيات جامعة الإسكندرية للإسراع فى تقديم الخدمة لقوائم انتظار المرضى.