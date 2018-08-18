video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 18 أغسطس 2018 01:26 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزير التجارة يبحث مع جمعية "قطن مصر" الترويج لشعار القطن المصرى وحمايته

السبت، 18 أغسطس 2018 12:17 م
وزير التجارة يبحث مع جمعية "قطن مصر" الترويج لشعار القطن المصرى وحمايته جانب من اللقاء
كتب إسلام سعيد
إضافة تعليق

أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، اليوم السبت، أن الوزارة تسعى للحفاظ على الثقة العالمية فى جودة القطن المصرى وفتح أسواق جديدة أمام صادراته، مشيرًا إلى أهمية وضع شعار القطن المصرى فى المكانة اللائقة به كأهم وأجود أنواع القطن فى العالم. 

وقال الوزير إن هناك تنسيقا كبيراً مع وزاراتى الزراعة وقطاع الأعمال لتطوير منظومة القطن وتنويع استخداماته فى الصناعة المصرية بما يسهم فى الارتقاء بجودة المنتجات المصنعة بقطن مصرى، خاصة وأنها تلقى قبول المستهلكين فى كافة أنحاء العالم.

وجاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده الوزير مع ممثلى جمعية قطن مصر برئاسة المهندس وائل علما رئيس مجلس إدارة الجمعية وحضور جيسى كيرلى المستشار العالمى للجمعية والدكتور خالد شومان المدير التنفيذى للجمعية، حيث استعرض اللقاء جهود الجمعية للترويج لعلامة القطن المصرى لدى كبار المستوردين وسلاسل التجزئة الإقليمية والعالمية ونقل الخبرات العالمية فى مجال تطوير منظومة إنتاج وتسويق وتصدير القطن.

وأوضح نصار أن اللقاء تناول جهود الجمعية المتعلقة بحماية وتسويق القطن المصرى ومنتجاته بمختلف الأسواق العالمية، لافتاً إلى أهمية الجهود التى تبذلها الجمعية لحماية شعار القطن المصرى والتى تشمل متابعة البصمة الوراثية للقطن المصرى من خلال أخذ عينات وتحليلها وتحديد المخالفين والقيام بحملات توعية عالمية بكبرى سلاسل التجزئة بقارة أوروبا بصفة عامة والمملكة المتحدة بصفة خاصة بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والهند وتركيا والصين وباكستان.

ومن جانبه قال المهندس وائل علما رئيس مجلس إدارة جمعية قطن مصر إن الجمعية تنفذ حاليا خطة شاملة لزيادة معدلات إنتاج وتصدير مصر من الأقطان والملابس الجاهزة والأقمشة، لافتا إلى أن تطبيق العمل بنظام البصمة الوراثية لمنح شعار القطن المصرى للمصنعين والمشتريين حول العالم ساهم بشكل كبير فى زيادة طلبات الاستيراد على الأقطان المصرية.

وأضاف أن الجمعية تعاقدت مع شركة "بيفو فيريتاس" العالمية للقيام بعمليات فحص عينات القطن المصرى عالمياً، مشيراً إلى أن الجمعية لديها 28 موزعا معتمدا بعدد كبير من العواصم والمدن الرئيسية فى العالم.

وأشار علما إلى أن جهود الجمعية فى مجال حماية القطن المصرى أسفرت عن زيادة فى الطلب العالمى على منتجات القطن المصرى الخام والمغزول وتام الصنع وزيادة أسعاره بنسبة تزيد عن 43%، بالإضافة إلى اقتراب أسعاره من الوصول لأسعار قطن البيما الأمريكى، لافتاً إلى أن النتائج تضمنت أيضاً زيادة مساحة القطن المزروعة من 120 ألف فدان عام 2016 إلى 320 ألف فدان العام الجارى وارتفاع عوائد زراعة القطن بنسب كبيرة.

وأشار جيسى كيرلى المستشار العالمى للجمعية أن القطن المصرى يحتل المرتبة الأولى عالمياً من حيث الجودة ويتمتع بقبول وثقة كبيرة من جانب المستهلك العالمى، لافتاً إلى أهمية العمل خلال المرحلة المقبلة على الحصول على ثقة المزيد من الموزعين وتحقيق استقرار الإنتاج وتحسين جودة المنتج بما يسهم فى زيادة معدلات تواجد القطن المصرى فى السوق العالمى.

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عمرو نصار ووزير الاستثمار البولندى يوقعان بيان ختام المشاورات الثنائية - صور

عمرو نصار

القطن المصري

جمعية قطن مصر




لا تفوتك
السكة الحديد تشغل غدًا 4 قطارات من الإسكندرية والقاهرة لأهالى النوبة

السكة الحديد تشغل غدًا 4 قطارات من الإسكندرية والقاهرة لأهالى النوبة

صور.. جنازة رسمية فى إيطاليا لعدد من ضحايا انهيار جسر مدينة جنوة

صور.. جنازة رسمية فى إيطاليا لعدد من ضحايا انهيار جسر مدينة جنوة

خمسة لاعبين "على باب النجومية" فى الأهلى..ناصر ماهر يحلم بالتألق..حمدى فى مهمة خلافة الدون..أفريقيا تمنح أكرم قُبلة الحياة..هانى يتطلع لإعادة النشاط للجبهة اليُمني..وصلاح محسن يسعى لاستنساخ تجربة متعب

خمسة لاعبين "على باب النجومية" فى الأهلى..ناصر ماهر يحلم بالتألق..حمدى فى مهمة خلافة الدون..أفريقيا تمنح أكرم قُبلة الحياة..هانى يتطلع لإعادة النشاط للجبهة اليُمني..وصلاح محسن يسعى لاستنساخ تجربة متعب

الحر جنن الهنود.. فلاحو الهند ينهون حياتهم بسبب التغير المناخى.. تزايد حالات الانتحار بعد خسارة المحاصيل بسبب الجفاف.. كريشنان تناول مبيدا حشريا بعد فشله فى رد القروض.. ومزارعون يشنقون أنفسهم داخل الحقول

الحر جنن الهنود.. فلاحو الهند ينهون حياتهم بسبب التغير المناخى.. تزايد حالات الانتحار بعد خسارة المحاصيل بسبب الجفاف.. كريشنان تناول مبيدا حشريا بعد فشله فى رد القروض.. ومزارعون يشنقون أنفسهم داخل الحقول

أجيرى يحضر مباراة السوبر الإماراتى لمتابعة حسين الشحات

أجيرى يحضر مباراة السوبر الإماراتى لمتابعة حسين الشحات

5 وصفات طبيعية بزيت اللوز للتخلص من الهالات السوداء

5 وصفات طبيعية بزيت اللوز للتخلص من الهالات السوداء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة