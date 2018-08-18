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وزير الاتصالات: قانون مكافحة جرائم المعلومات يحمى الخصوصية ويجذب الاستثمار

السبت، 18 أغسطس 2018 04:13 م
وزير الاتصالات: قانون مكافحة جرائم المعلومات يحمى الخصوصية ويجذب الاستثمار الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات
كتبت: هبة السيد
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أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهمية صدور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك فيما يتعلق بحوكمة الفضاء الرقمى، حيث يستهدف حماية المواطن، من الجرائم و النصب و التحرش على الشبكة وغيره.

وأشار الوزير فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أن القانون ايضا له تأثير إيجابى على الشركات العاملة والمستثمرة بقطاع الاتصالات والقطاعات الأخرى خاصة تلك المستثمرة  بمراكز البيانات، وقواعد التسويق الرقمى وغيرها.

وأضاف الوزير، أن قانون جرائم تقنية المعلومات سيقترن قريبا بصدور قانون حماية البيانات الشخصية لتكون المنظومة محوكمة من خلال القانونين، فهم  يكملان بعضهما فى جوانب الأمان الرقمى للمواطن، مشيرا الى أن قانون حماية البيانات الشخصية حاز على موافقة مجلس الوزراء، وقريبا سيتم عرضه على مجلس الدولة ثم البرلمان.
 

 


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قانون تقنية جرائم الانترنت

حماية الخصوصية

البيانات

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