وزيرة الصحة تشكل فرق عمل للمرور المفاجئ على المستشفيات خلال أيام العيد

كتب محمود راغب

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تشكيل فرق لمتابعة تنفيذ الخطة على أرض الواقع، والمرور المفاجئ على المستشفيات، للتأكد من تواجد الأطباء والفريق الطبى خلال أيام العيد.

وأوضحت وزيرة الصحة خلال المؤتمر الصحفى الذى تعقده الوزارة بمقر المركز القومى للتدريب، أنه سيتم تكثيف الحملات على الباعة الجائلين واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين، وتكثيف الحملات على الأسواق والأماكن التى يتم عرض أغذية مجهولة المصدر والمياه المعبأة وغير مسجلة بوزارة الصحة مع الضبط الفورى لأى مادة غذائية يتم الشك فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

وتابعت أن الخطة تتضمن تكثيف الرقابة على الفنادق والأماكن التى تقدم الوجبات خلال أيام العيد، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حرصاً على صحة المواطنين، مشيرة إلى استمرار الحملات المشتركة مع الجهات الرقابية (التموين، ومباحث التموين، الطب البيطرى، وحماية المستهلاك) لاتخاذ كافة التدابير والإجراءت اللازمة حيال المخالفين.

وأكدت أن الخطة تشمل تشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم المصنعة، والمجمدة، ومحلات الجزارة، والتأكد من مدى استيفائها للاشتراطات الصحية، وعرض اللحوم بطريقة صحية وسليمة ومراقبة نقل اللحوم فى سيارات مستوفية للاشتراطات الصحية، مؤكدا أنه سيتم تحرير محاضر للمخالفين، وعرضها على النيابة المختصة.

كما شملت الخطة تشديد الرقابة على العاملين بمحلات بيع اللحوم والطيور المذبوحة والمجمدة وعلى منافذ بيع اللحوم المصنعة والمجمدة ومحلات الجزارة، والتأكد من استيفائهم للاشتراطات الصحية وإلتزامهم بالممارسات الصحية أثناء تداول الأغذية والتاكد من أنهم يحملون شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، كما سيتم المرور على سلاسل السوبر ماركت، ومخازن ومصانع اللحوم، فضلا عن ثلاجات حفظ اللحوم والأسماك المجمدة وفحصها والتأكد من صلاحيتها واحتفاظها بخواصها الطبيعية وخلوها من علامات التلف وضبط غير الصالح منها.