video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 18 أغسطس 2018 11:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزيرة الصحة تستعرض جهود البعثة الطبية للحج.. وتؤكد: طبيب لكل حالة غسيل كلوى

السبت، 18 أغسطس 2018 11:35 ص
وزيرة الصحة تستعرض جهود البعثة الطبية للحج.. وتؤكد: طبيب لكل حالة غسيل كلوى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، استقبال عيادات البعثة الطبية للحج لحوالى، 57083 حالة مرضية، تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 51707 حالات مرضية بمكة المكرمة، و 5376 حالة فى المدينة المنورة، بينما دخلت 134 حالة إلى المستشفيات السعودية، فيما غادرت 80 حالة بعد تمام شفائها، ومازال 54 يتلقون العلاج اللازم.

وأضافت وزيرة الصحة خلال مؤتمر صحفى، أنه تم إجراء غسيل كلوى لـ 26 حالة بالمستشفيات السعودية، وذلك بإجمالى 97 غسلة كلوية، كما أنه تلقت حالتين العلاج الكيماوى، لافتة إلى أن الفريق الطبى يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوى والعلاج الكيماوى لحالات الأورام، كما أنه يقوم بالمرور 3 مرات يومياً على جميع المستشفيات التي تم حجز الحجاج بها للإطمئنان عليهم ولمتابعة حالتهم الصحية، موضحا أن هناك طبيب لكل حالة غسيل كلوى .

وأشارت زايد إلى استمرار الفريق الوقائى فى عقد الندوات التوعوية والتثقيفية للحجاج بالإجراءات الوقائية، لافتة إلى أنه قد تم تسجيل 17 حالة وفاة بين الحجاج المصريين حتى الآن.

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الصحة" تعلن الطوارئ بالحميات ومراكز السموم.. وأرصدة الدم تصل لـ25745 كيس

الصحه

وزاره الصحه

هاله زايد

وزيره الصحه

الحجاج




لا تفوتك
تشريع برلمانى للسماح للقطاع الخاص بإنشاء مكاتب للشهر العقارى

تشريع برلمانى للسماح للقطاع الخاص بإنشاء مكاتب للشهر العقارى

فانتازى بريميرليج (2).. صلاح وريتشارلسون وأجويرو نجوم الجولة

فانتازى بريميرليج (2).. صلاح وريتشارلسون وأجويرو نجوم الجولة

موديز تخفض تصنيفها الائتمانى لتركيا وترجح زيادة التضخم وتقويض النمو

موديز تخفض تصنيفها الائتمانى لتركيا وترجح زيادة التضخم وتقويض النمو

فى20 معلومة.. موعد بدء الدراسة بجميع الصفوف واستعدادات وزارة التعليم

فى20 معلومة.. موعد بدء الدراسة بجميع الصفوف واستعدادات وزارة التعليم

شاهد.. رامى صبرى يطرح كليب "أهد الدنيا"

شاهد.. رامى صبرى يطرح كليب "أهد الدنيا"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة