وزيرة الصحة تستعرض جهود البعثة الطبية للحج.. وتؤكد: طبيب لكل حالة غسيل كلوى

كتب محمود راغب

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، استقبال عيادات البعثة الطبية للحج لحوالى، 57083 حالة مرضية، تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 51707 حالات مرضية بمكة المكرمة، و 5376 حالة فى المدينة المنورة، بينما دخلت 134 حالة إلى المستشفيات السعودية، فيما غادرت 80 حالة بعد تمام شفائها، ومازال 54 يتلقون العلاج اللازم.

وأضافت وزيرة الصحة خلال مؤتمر صحفى، أنه تم إجراء غسيل كلوى لـ 26 حالة بالمستشفيات السعودية، وذلك بإجمالى 97 غسلة كلوية، كما أنه تلقت حالتين العلاج الكيماوى، لافتة إلى أن الفريق الطبى يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوى والعلاج الكيماوى لحالات الأورام، كما أنه يقوم بالمرور 3 مرات يومياً على جميع المستشفيات التي تم حجز الحجاج بها للإطمئنان عليهم ولمتابعة حالتهم الصحية، موضحا أن هناك طبيب لكل حالة غسيل كلوى .

وأشارت زايد إلى استمرار الفريق الوقائى فى عقد الندوات التوعوية والتثقيفية للحجاج بالإجراءات الوقائية، لافتة إلى أنه قد تم تسجيل 17 حالة وفاة بين الحجاج المصريين حتى الآن.