وزيرا خارجية تركيا والصين يبحثان أزمة تدهور الليرة التركية

(رويترز)

أبلغ وزير الخارجية وعضو مجلس الدولة الصينى وانج يى نظيره التركى مولود تشاووش أوغلو اليوم السبت، بأن بكين تدعم جهود الحكومة التركية لحماية أمنها واستقرار اقتصادها وأنها تؤمن بقدرة أنقرة على تجاوز "الصعوبات العابرة" التى تواجهها.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية فى بيان أن وانج أدلى بهذه التصريحات خلال اتصال هاتفى مع الوزير التركى.

وفقدت الليرة التركية ثلث قيمتها فى مقابل الدولار هذا العام، وأدى الخلاف بين تركيا والولايات المتحدة إلى تفاقم خسائرها التى قادتها مخاوف من نفوذ الرئيس التركى رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية.

وأوضح البيان أن وزير الخارجية التركى تحدث عن الوضع الحالى فى بلاده خلال الاتصال الهاتفى وأكد عزم حكومته تعزيز التواصل الاستراتيجى مع الصين.

وصدر أول تعليق صينى رسمى على الموضوع أمس الجمعة فى بيان لوزارة الخارجية قدمت فيه بكين دعما معنويا لتركيا.