وزارة الرى تشكل لجنة عاجلة من 4 جهات لمعرفة أسباب نفوق أسماك مصرف المحيط

كتبت أسماء نصار

أكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، أنه تم تشكيل لجنة عاجلة من وزارات الرى والصحة والبيئة وشرطة البيئة والمسطحات المائية بمحافظة الجيزة للوقوف على أسباب نفوق الأسماك بمصرف المحيط بنطاق محافظة الجيزة، مشيراً إلى أنه تم أخذ عينات من وقد تم أخذ عينات مياه المصرف بمعرفة وزارة الصحة، وكذلك الأسماك النافقة من موقع الحادث ( أعلى وأسفل التيار) وجارى الوقوف على أسباب نفوق الأسماك لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لعدم تكرارها.

وأضاف عبد العاطى، فى بيان صحفى اليوم، أن اللجنة قامت بتفقد ومعاينة موقع الحادث وتبين أنه تم تطهير المصرف من الأسماك النافقة بمعرفة الإدارة العامة لصرف الجيزة، وتم التخلص من نواتج التطهير ونقلها الي المقلب العمومي بشبرامنت، وجاري البحث والتحرى بالتعاون بين كافة الجهات المعنية لتقصي أسباب نفوق بعض الأسماك بالمصرف .

وأشار عبد العاطى إلى أن الوزارة ممثلة فى الهيئة المصرية لمشروعات الصرف بإرسال ( 2) حفارة ورفع ونظافة الحشائش والمخلفات والعوائق والأسماك النافقة والمتراكمة أمام صاولة ك 37.280 على مصرف المحيط.