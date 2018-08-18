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السبت، 18 أغسطس 2018 08:36 ص
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واشنطن تفرض عقوبات على مسئولين فى ميانمار متورطين بالتطهير العرقى ضد الروهينجا

السبت، 18 أغسطس 2018 08:00 ص
واشنطن تفرض عقوبات على مسئولين فى ميانمار متورطين بالتطهير العرقى ضد الروهينجا دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
واشنطن /أ ش أ/
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فرضت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ، الجمعة ، عقوبات على أربعة مسؤولين من ميانمار متورطين فى الـ "تطهير العرقي" لأقلية الروهينجا المسلمة بإقليم الراخين.

وقالت سيجال ماندلكر وكيلة وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية "إن وزارة الخزانة تفرض عقوبات على وحدات وقادة متورطين فى الإشراف على ذلك السلوك المريع ، وذلك فى إطار استراتيجية الحكومة الأمريكية لإخضاع المسؤولين عن أمثال تلك الفظائع للمساءلة."

وذكر موقع (واشنطن إجزامنر) أن وزارة الخزانة الأمريكية وضعت على القائمة السوداء 4 قادة من الجيش وحرس الحدود و 2 وحدة عسكرية بميانمار، فى خطوة تقضى بتجميد أى أصول قائمة ضمن الولاية القضائية للولايات المتحدة ، كما تحظر على الأمريكيين التعامل مع هؤلاء الأفراد أو تلك الوحدات.

وشددت ماندلكر ، "يجب أن يتحقق العدل للضحايا وللعاملين على كشف تلك الفظائع ، وأن يخضع المسؤولون عن وقوعها للمساءلة".

وشنّت قوات أمن ميانمار حملة وحشية ضد مسلمى الروهينجا بإقليم الراخين عام 2017 ؛ وأكد شهود عيان وقوع مذابح وعمليات تصفية لقرى بأكملها وعمليات اغتصاب وترحيل جماعى على أيدى قوات حكومية.

 


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