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ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

السبت، 18 أغسطس 2018 12:00 ص
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر درجات الحرارة المتوقعة - أرشيفية
كتب – محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت طقس معتدل علي السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حار شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.
 
 وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر الاحمر وخليج السويس مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية. 
 
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط ، يكون معتدلا وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهو معتدل الى مضطرب وإرتفاع الموج فيه من مترين الى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .
 
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر 

 
الصغرى العظمى
القاهرة 26 35
وسط الدلتا 24 34
الإسكندرية 26 32
بلطيم 25 32
مطروح 24 30
السلوم 23 30
سيوة 25 38
بورسعيد 26 31
دمياط 26 31
العريش 23 32
رفح 23 31
الإسماعيلية 24 35
السويس 25 35
رأس سدر 24 36
نخل 18 34
نويبع 27 36
طابا 26 35
كاترين 19 34
الطور 27 35
شرم الشيخ 28 37
الغردقة 27 38
مرسى علم 27 36
الفيوم 25 36
بنى سويف 25 35 
المنيا 25 36
أسيوط 26 37
سوهاج 27 39
قنا 27 41
الأقصر 27 42
أسوان 29 43
أبوسمبل 28 41
الوادى الجديد 27 40
شلاتين 27 37
ابو رماد 28 36
راس حدربة 28 35
حلايب 28 35
 
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

 
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 31 43 
المدينة 30 44
الرياض 26 42
المنامة 32 39
أبوظبى 31 40
الدوحة 32 42
الكويت 29 47
دمشق 16 37
بيروت 26 31
عمان 18 32
القدس 20 29
غزة 25 30
بغداد 27 43 
مسقط 29 34
صنعاء 13 26
الخرطوم 26 36
طرابلس 25 32
تونس 23 31
الجزائر 20 27 
الرباط 21 29
نواكشوط 24 32
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم: 

 
الصغرى العظمى
أنقرة 16 33
اسطنبول 24 31
اسلام اباد 26 34
نيودلهى 29 35
جاكرتا 23 33
بكين 23 28
كوالامبور 25 33
طوكيو 18 28
أثينا 25 34
روما 19 30
باريس 14 25
مدريد 18 32
برلين 16 27
لندن 16 22
مونتريال 18 27
موسكو 12 23
نيويورك 21 30
واشنطن 22 31
 

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