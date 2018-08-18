نقيب المهندسين بقنا يحصل على براءة اختراع لجهاز جديد لقياس معاملات التربة

كتب إبراهيم قاسم

حصل الدكتور محمود محمد أبوزيد نقيب المهندسين بمحافظة قنا على براءة اختراع من أكاديمية البحث العلمى تحت مسمى "جهاز جديد لقياس معاملات التربة " والصادرة برقم 28781، والتى تعد هى المرة الأولى لكلية الهندسة جامعة جنوب الوادى التى تتقدم بالحصول على براءة اختراع فى هذا المجال .

ويتعلق هذا الاختراع بجهاز لقياس معاملات التربة، والذى يقوم بتحديد معاملات التربة باستخدام الطرق السريعة والاقتصادية عوضا عن الطرق المعقدة أو التقليدية التى تعتمد على خبرة من يقوم بها.

وتقدم الدكتور محمود محمد أبوزيد المدرس بكلية هندسة قنا بمذكرة تفصيلية إلى رئيس جامعة جنوب الوادى الدكتور عباس منصور عن حصوله على براءة الاختراع، والتى أكد فيها أنه منذ زمن بعيد يوجد طلب هائل ومحاولات كثيرة نحو استعمال التكنولوجيا لقياس بعض معاملات التربة بالموقع لذلك فى استخدام طريقة مستحدثة تستخدم فيها بعض النواحى التكنولوجية، مشيرًا إلى أن طريقة الجهاز الحديث المبتكر بهذا البحث واحدة من هذه الطرق التى تساعد فى قياس سريع ودقيق لتحديد معاملات التربة بشكل مباشر من سطح الأرض.

وأضاف أنه تم إيجاد ربط بين معاملات التربة الرملية بواسطة استخدام جهاز الاختراق اليدوى الكبير واستخدام جهاز الاختراق بعد تطويره لكى يعمل كهروميكانيك، وتم استخدام برنامج كمبيوتر( ميداس) لعمل التحليل النظرى وربط النتائج ببعضها، ويعتبر جهاز إبرة الاختراق المطور ( جهاز لقياس معاملات التربة ) واحدة من هذه الطرق التى تساعد فى قياس سريع ودقيق لقياس معاملات التربة.



صورة للجهاز الذى تم اختراعه

ويتكون الجهاز الذى تم اختراعه لقياس معاملات التربة من "كمرة" على شكل حرف C بمثابة عصب الجهاز أو الحامل الرئيسى لباقى مكونات الجهاز و"كوريك" يدوى ذو فتيل لتحريك أبرة الاختراق لأسفل ولأعلى و"موتور" ذو سرعة بطيئة بشرط دورانه شمال ويمين، وذلك لرفع أبرة الاختراق من التربة بعد اختراقها وأخذ القراءات المطلوبة وجهاز أبرة الاختراق اليدوى وميزان تسوية دائرى لضمان استقامة الجهاز أثناء العمل.



جهاز قياس التربية الجديد جهاز قياس التربية الجديد

كما يتكون من ثلاثة أرجل حديدية مزودة بأقراص دائرية متحركة لسهولة تثبيت وضبط أفقية الجهاز، وتجويف لحمل جهاز أبرة الاختراق اليدوى وتحريكه لاسفل ولأعلى وزراع توصيل بين الكوريك والموتور ( كوبلن)، وجهاز إلكترونى يعمل بـ"الباسورد" للتحكم فى الحركة من بعد عن طريق البلوتوث والموبايل، ودائرة كهربية بسيطة بحيث أن الجهاز يعمل فى جميع الظروف، لكى يتناسب مع العمل فى العمران او الصحراء والبيئة الصديقة.