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نقل جثة شاب لمشرحة العياط بعد سقوطه من قطار أثناء العودة لقريته

السبت، 18 أغسطس 2018 07:38 م
نقل جثة شاب لمشرحة العياط بعد سقوطه من قطار أثناء العودة لقريته جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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لقى شاب مصرعه عقب سقوطه من قطار بالعياط اليوم السبت، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى العياط، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بقرية كفر قاسم بالعياط.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب يدعى حسن حسني أمين، وكشفت التحريات أنه أثناء استقلاله القطار، اختل توازنه، وسقط مفارقا الحياة.

وكشفت التحريات أن الشاب مقيم بقرية تابعة لمحافظة بني سويف، وتم نقله جثته إلى مشرحة مستشفى العياط، وحرر محضر بالواقعة لتباشر النيابة التحقيق.

 

 


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