نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية برقم الجلوس

كتب- محمود طه حسين

أتاحت وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت، نتيجة امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية، للعام الدراسي 2018 /2019، من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.

ولمعرفة النتيجة يمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالى:

http://natega.fany.emis.gov.eg/

كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قد اعتمد نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية، وجاءت مؤشرات النتيجة كالتالي: أولًا- نسبة نجاح مدارس التعليم الفني نظام السنوات الثلاث، التعليم الفني الثانوي التجاري 92.68%، التعليم الفني الثانوي الفندقي 93.87%، التعليم الفني الثانوي الزراعي 91.02%، التعليم الفني الثانوي الصناعي 91.38%، وبلغت نسبة الإجمالي العام للثلاث سنوات 90.77%