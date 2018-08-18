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نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية برقم الجلوس

السبت، 18 أغسطس 2018 03:17 م
نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية برقم الجلوس وزير التعليم
كتب- محمود طه حسين
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أتاحت وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت، نتيجة امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية، للعام الدراسي 2018 /2019، من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.

 

ولمعرفة النتيجة يمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالى:

http://natega.fany.emis.gov.eg/

 

كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قد اعتمد نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية، وجاءت مؤشرات النتيجة كالتالي: أولًا- نسبة نجاح مدارس التعليم  الفني نظام السنوات الثلاث، التعليم  الفني الثانوي التجاري 92.68%، التعليم  الفني الثانوي الفندقي 93.87%، التعليم الفني الثانوي الزراعي 91.02%، التعليم الفني الثانوي الصناعي 91.38%، وبلغت نسبة الإجمالي العام للثلاث سنوات 90.77%

 


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الدبلومات الفنية

نتيجة الدبلومات الفنية

التعليم

طارق شوقى




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