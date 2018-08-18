نائب وزير الزراعة: لا زيادة في سعر تذكرة حديقة الحيوان خلال الأعياد

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أكدت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أنه لا زيادة فى سعر تذكرة حديقة حيوان الجيزة خلال فترات الأعياد والأجازات الرسمية والرحلات ولطلبة المدارس.

وقالت محرز - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت - إن سعر التذكرة 5 جنيهات طوال الأسبوع، مشيرة إلى أن هناك مقترحا لزيادة سعرها إلى 25 جنيها يوم واحد فقط فى الأسبوع يتم تحديده فيما بعد من قبل لجنة مشكلة من الوزارة، على أن تظل طوال أيام الأسبوع بسعر 5 جنيهات.

وأضافت محرز أن الدولة خصصت 35 مليون جنيه لتطوير حدائق الحيوان على مستوى الجمهورية، كما أن العائد من زيادة التذكرة لمدة يوم واحد فقط سوف يتم إنفاقه على التطوير والتحديث المستمر فى الحديقة.

وأوضحت أنه تم خلال الفترة الأخير إحداث تطوير كبير فى حديقة الحيوان بجهود الوزارة وبعض المساعدات من بعض الجهات مثل نادى روتارى من خلال إنشاء مقاعد وتطوير دورات المياه وإقامة دورات مياه لذوى الاختياجات الخاصة وزيادة عدد الحيوانات، مشيرة إلى أن عائد هذا اليوم سيتم تخصيصه بالكامل لتطوير الحديقة ورفع مستواها، مما يعود بالنفع على كل الزوار.