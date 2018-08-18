video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 18 أغسطس 2018 02:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مياه القليوبية ترفع حالة الطوارئ استعداد لاستقبال عيد الأضحى

السبت، 18 أغسطس 2018 01:34 ص
مياه القليوبية ترفع حالة الطوارئ استعداد لاستقبال عيد الأضحى المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
إضافة تعليق

أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، رفع درجة الطوارئ بجميع المحطات المنتشرة بالمحافظة للدرجة القصوى استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، واستمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة خلال الإجازة.

وأضاف "مجاهد" في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة أية مشاكل قد تطرأ فى الشبكات والمحطات، مشيرا إلى أنه تم التنبيه على كافة افرع الشركة على الاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل مع أية مشكلات فى حينها.

وأكد "مجاهد"، أنه تم تشكيل غرفة طوارئ استعدادا لاستقبال عيد الأضحى، مؤكداً على أهمية متابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فوراً وخاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو نوعية المياه وجودتها، مشددا على الاستعداد لمواجهة أى طفوحات خاصة أيام النحر تحسبا لأى انسداد مفاجئ فى خطوط الصرف الصحى.

واستطرد، أنه سيتم تلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار الـ 24 ساعة على الخط الساخن 125 بجميع المحافظات.

 

 

 

 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شركة مياه القليوبية تغذى مدينة قها من محطة فى طوخ لمواجهة أزمة نقص المياه

اخبار القليوبية

اخبار مصر

مياه الشرب بالقليوبية

عيد الاضحى المبارك

محافظة القليوبية

شركة مياه الشرب بالقليوبية




لا تفوتك
تشريع برلمانى للسماح للقطاع الخاص بإنشاء مكاتب للشهر العقارى

تشريع برلمانى للسماح للقطاع الخاص بإنشاء مكاتب للشهر العقارى

فانتازى بريميرليج (2).. صلاح وريتشارلسون وأجويرو نجوم الجولة

فانتازى بريميرليج (2).. صلاح وريتشارلسون وأجويرو نجوم الجولة

بعثة الحج تؤكد تعريف الحجاج بالطريق الجديد من عرفة إلى مزدلفة

بعثة الحج تؤكد تعريف الحجاج بالطريق الجديد من عرفة إلى مزدلفة

موديز تخفض تصنيفها الائتمانى لتركيا وترجح زيادة التضخم وتقويض النمو

موديز تخفض تصنيفها الائتمانى لتركيا وترجح زيادة التضخم وتقويض النمو

فى20 معلومة.. موعد بدء الدراسة بجميع الصفوف واستعدادات وزارة التعليم

فى20 معلومة.. موعد بدء الدراسة بجميع الصفوف واستعدادات وزارة التعليم

شاهد.. رامى صبرى يطرح كليب "أهد الدنيا"

شاهد.. رامى صبرى يطرح كليب "أهد الدنيا"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة