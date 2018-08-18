مياه القليوبية ترفع حالة الطوارئ استعداد لاستقبال عيد الأضحى

أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، رفع درجة الطوارئ بجميع المحطات المنتشرة بالمحافظة للدرجة القصوى استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، واستمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة خلال الإجازة.

وأضاف "مجاهد" في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة أية مشاكل قد تطرأ فى الشبكات والمحطات، مشيرا إلى أنه تم التنبيه على كافة افرع الشركة على الاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل مع أية مشكلات فى حينها.

وأكد "مجاهد"، أنه تم تشكيل غرفة طوارئ استعدادا لاستقبال عيد الأضحى، مؤكداً على أهمية متابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فوراً وخاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو نوعية المياه وجودتها، مشددا على الاستعداد لمواجهة أى طفوحات خاصة أيام النحر تحسبا لأى انسداد مفاجئ فى خطوط الصرف الصحى.

واستطرد، أنه سيتم تلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار الـ 24 ساعة على الخط الساخن 125 بجميع المحافظات.