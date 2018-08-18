مياة المنوفية تعلن حالة الطوارئ لاستقبال عيد الأضحى المبارك

المنوفية - محمود شاكر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، حالة الطوارئ بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وحتى الانتهاء من أجازات العيد .

قال الدكتور مهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، إننا أعلنا حالة الطوارئ، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بجاهزية كافة المهندسين والعمال، وفنيين الصيانة، سواء لمياه الشرب، أو الصرف الصحى، حتى يحتفل المواطنين بعيدهم دون تعكير صفو احتفالتهم .

وأوضح صالح، أنه فى مجال الصرف الصحى، إن الشركة تقوم منذ عدة أيام بعمل صيانة وقائية لخطوط وشبكات الصرف الصحى، وتطهيرها من الرواسب، والعوالق عن طريق شد البلف وسيارات النافورى، والفاكيوم، وذلك بواسطة فريق الغواصين وعمال الصرف الصحى، ويستمر هذا التطهير حتى إنتهاء احتفالات المواطنين بعيد الأضحى .

وأشار صالح أن قطاع مياه الشرب، يقوم بمراجعة كافة المحابس وضغوط المياه الخارجة من محطات تنقية مياه الشرب حتى لا تتأثر أى منطقة بإنقطاعات وضعف فى ضغوط مياه الشرب، وإن أى منطقة تشتكى من ضعف المياه فسيارات مياه الشرب النقية فى جاهزية تامة ورهن إشارة أى مواطن يطلبها عن طريق الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى.

كما قرر نجيب منع الإجازات نهائيا، خاصة فرق صيانة مياه الشرب والصرف الصحى لمواجهة أى مشكلة طارئة، وإن العمال فى جاهزية تامة، كما تم تشكيل غرفة عمليات لتلقى أى شكاوى تحدث خلال احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك، والعمل على حلها فوراً.

ومن جانب أخر طالب محمود زين مدير التوعية بالشركة، كافة المواطنين بضرورة الحفاظ على مرافق الدولة من شبكات مياه الشرب لخطوط ومطابق وغرف تفتيش الصرف الصحى، وعدم الإسراف فى مياه الشرب، واستخدامها قدر الحاجة، هذا بجانب الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى وعدم صرف مخلفات الأضاحى داخل مطابق الصرف الصحى .

وتهيب الشركة بالمواطنين أثناء حدوث مشكلة إنسدادات أو طفوحات صرف صحى أو إنقطاع أو ضعف لمياه الشرب، أو انفجارات الإتصال على الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى والذى يعملو على مدار الساعة .