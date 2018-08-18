مودى يزور ولاية هندية تجتاحها الفيضانات وعدد القتلى فى ازدياد

رويترز

تعهد رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى بتوفير المزيد من طائرات الهليكوبتر والقوارب والمعدات الأخرى اللازمة لإجلاء عشرات الآلاف العالقين فى ولاية كيرالا التى تجتاحها الفيضانات وذلك أثناء جولة له فى طائرة اليوم السبت لتفقد المناطق المنكوبة.

وهناك مخاوف متنامية من ارتفاع سريع فى عدد القتلى الذى بلغ المئات بالفعل حيث مازالت المياه تحاصر الكثيرين ممن هم فى حاجة ماسة للغذاء ومياه الشرب.

وتشير تقديرات رئيس وزراء الولاية الواقعة فى جنوب غرب البلاد إلى أن مليونى شخص اضطروا للنزوح إلى مخيمات إغاثة منذ حلول موسم الأمطار الموسمية وهطول السيول قبل ثلاثة شهور.

وقال إن عدد قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية بلغ 324 شخصا. وقال مسؤول يشارك فى عمليات الإغاثة لرويترز اليوم السبت إن 185 شخصا لقوا حتفهم منذ 8 أغسطس عندما بدأ منسوب المياه فى الارتفاع مما تسبب فى أسوأ فيضانات تتعرض لها كيرالا منذ قرن.

وحلقت طائرة هليكوبتر تقل مودى فوق المزارع والقرى الغارقة فيما كثف الجيش الهندى جهوده للتعامل مع حالة طوارئ مازالت قائمة.

وقال بيناراى فيجايان، رئيس وزراء كيرالا، للصحفيين "طلبنا المزيد من طائرات الهليكوبتر والقوارب وغيرها من المعدات وتعهد مودى بتوفيرها جميعا فى أسرع وقت ممكن". وأضاف "قال القائد المسؤول عن العمليات الجوية إن المزيد من طائرات الهليكوبتر فى الطريق".

وذكر أن التقديرات الأولية تفيد بأن الولاية ربما خسرت 195 مليار روبية (2.78 مليار دولار) بسبب الفيضانات. وأضاف أن مودى أعلن عن مساعدة أولية بقيمة 5 مليارات روبية (71.3 مليون دولار) ووعد بالمزيد فى وقت لاحق.

كما أكد أيضا أن الحكومة الاتحادية سترسل حبوبا تحتاجها الولاية بشدة نظرا لغرق أماكن التخزين في الولاية وتلف المخزونات. وقال نائب في بلدة بالولاية إن حوالي عشرة آلاف شخص تقطعت بهم السبل ومعرضون لخطر شديد ما لم يتم إنقاذهم بسرعة.