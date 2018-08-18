مناقشة 39 شكوى فى اللقاء الأسبوعى للمواطنين بكفرالشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

ناقش المهندس راضى أحمد أمين، سكرتير عام محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، 39 شكوى وطلب للمواطنين فى اللقاء الأسبوعى بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور أعضاء مجلس النواب، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء القطاعات الخدمية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك بالتزامن مع لقاءات الجماهير بجميع مراكز ومدن المحافظة ،تنفيذًا لتكليفات اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، بالحل العاجل والفورى لشكاوى المواطنين، والتواصل معهم.

وتنوعت شكاوى وطلبات المواطنين، منها، التماس المواطن "ف.م.س" الموافقة على نقل ابنه من معهد دقلت الأزهرى الى مدرسة دقلت الإعدادية عام، التماس المواطن "و.م.ش" الموافقة على ابقاء زوجته فى مكانها الاصلى حيث محل اقامتها ونظرا لظروف والدها الصحية الصعبة، التماس المواطنة "ع.ش.م.ع" الموافقة على نقل أولادها من مدرسة الشهيدى بالمحلة الى قرية خمسة التابعه لمركز بيلا، التماس المواطنة "ح.م.ا.م" الموافقة على استمرار صرف المقرارات التموينية الشهرية الخاصه بها، التماس المواطن "ع.م.ب" الموافقة على تقنين وتخفيض سعر المتر بما يتناسب مع الحالة المادية لاهالى قرية سيدى نصر، التماس المواطن "ن.م.م" الموافقة على قياس مساحة الارض المملوكة له بزمام بيلا، التماس المواطن "ا.ف.ا.ب" الموافقة على تخصيص قطعة أرض لانشاء ملعب كرة قدم، التماس المواطن "م.ح.ع" الموافقة على استكمال خط المياه الخاص به، التماس المواطن "م.م.م." الموافقة على تجديد اجازته بمديرية الزراعة، التماس المواطنة "ج.ا.غ" الموافقه على حصولها على فرصة عمل، التماس المواطن "ع.م.ع.ن" الموافقة على حصوله على وحده سكنية حيث انه مقيم بدار الايتام، التماس المواطن "م.ا.ص" الموافقة على عدم ازالة منزله، بالإضافة الى طلبات ترخيص أكشاك بكفرالشيخ، وطلبات إعانات مالية ومساعدات طبية، وطلبات علاج على نفقة الدولة.

وبحث السكرتير العام، عدد من هذه الشكاوى مع رؤساء الأجهزة التنفيذية فورا أثناء اللقاء، وتم إحالة البعض الأخر الى جهات الاختصاص، بالإضافة الى تواصل رؤساء الأجهزة المحلية والقطاعات الخدمية والتنفيذية مع المواطنين، والحل العاجل والفورى لمشاكلهم، وتحسين المرافق والخدمات لهم، مؤكدا أنه يتابع حل مشاكل المواطنين شخصياً.

جدير بالذكر أن محافظ كفرالشيخ، كلف رؤساء المراكز والمدن بعقد لقاء أسبوعى لحل مشاكل المواطنين بحضور كافة الأجهزة وجميع القيادات التنفيذية بكل مركز، على ان يتم عقد هذا اللقاء يوم السبت من كل أسبوع، وذلك بالتزامن مع لقاء المواطنين الأسبوعى بديوان عام المحافظة.