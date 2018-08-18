مصرع 4 مزارعين فى هجوم لبوكو حرام شمال شرق نيجيريا

كانو (أ ف ب)

قتل مسلحون من جماعة بوكو حرام أربعة مزارعين فى إحدى ضواحى مدينة مايدوجورى فى شمال شرق نيجيريا، بحسب ما أعلن السبت لوكالة فرانس برس، قيادى فى ميليشيا موالية للسلطات وأحد الناجين.

والجمعة هاجم نحو عشرة من إسلاميى بوكو حرام على متن دراجات نارية حقولا زراعية قرب قرية على غوشى، على بعد 6 كيلومترات من مايدوجورى، حيث قطعوا أعناق 4 مزارعين.

ويأتى الاعتداء ضد المزارعين فى وقت يصعّد المسلحون هجماتهم ضد الجيش النيجيرى، قبل 6 أشهر من الانتخابات الرئاسية.

وقال إبراهيم ليمان القيادى فى ميليشيا محلية تقاتل بوكو حرام "نؤكد حتى الآن مقتل 4 أشخاص فى الهجوم الذى وقع قرابة الظهر".

وتابع ليمان "عندما أتى إرهابيو بوكو حرام، هرب المزارعون لكن المسلحين قبضوا على 4 وقاموا بذبحهم".

وقال شعيب بوكا، أحد المزارعين الذين تمكنوا من الفرار، إن الجهاديين لم يطلقوا النار تفاديا لاستدراج قوات الأمن.

وأضاف بوكا "كنا بالعشرات نعتنى بمحاصيلنا عندما أتوا على دراجات نارية فهربنا جميعا فى مختلف الاتجاهات".