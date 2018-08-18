video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 18 أغسطس 2018 10:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مصرع 4 مزارعين فى هجوم لبوكو حرام شمال شرق نيجيريا

السبت، 18 أغسطس 2018 10:00 م
مصرع 4 مزارعين فى هجوم لبوكو حرام شمال شرق نيجيريا مسلحون من جماعة بوكو حرام
كانو (أ ف ب)
إضافة تعليق

قتل مسلحون من جماعة بوكو حرام أربعة مزارعين فى إحدى ضواحى مدينة مايدوجورى فى شمال شرق نيجيريا، بحسب ما أعلن السبت لوكالة فرانس برس، قيادى فى ميليشيا موالية للسلطات وأحد الناجين.

والجمعة هاجم نحو عشرة من إسلاميى بوكو حرام على متن دراجات نارية حقولا زراعية قرب قرية على غوشى، على بعد 6 كيلومترات من مايدوجورى، حيث قطعوا أعناق 4 مزارعين.

ويأتى الاعتداء ضد المزارعين فى وقت يصعّد المسلحون هجماتهم ضد الجيش النيجيرى، قبل 6 أشهر من الانتخابات الرئاسية.

وقال إبراهيم ليمان القيادى فى ميليشيا محلية تقاتل بوكو حرام "نؤكد حتى الآن مقتل 4 أشخاص فى الهجوم الذى وقع قرابة الظهر".

وتابع ليمان "عندما أتى إرهابيو بوكو حرام، هرب المزارعون لكن المسلحين قبضوا على 4 وقاموا بذبحهم".

وقال شعيب بوكا، أحد المزارعين الذين تمكنوا من الفرار، إن الجهاديين لم يطلقوا النار تفاديا لاستدراج قوات الأمن.

وأضاف بوكا "كنا بالعشرات نعتنى بمحاصيلنا عندما أتوا على دراجات نارية فهربنا جميعا فى مختلف الاتجاهات".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع 33 طفلا فى مخيم شمال نيجيريا بعد طردهم من "بوكو حرام"

مصرع 7 من إرهابيى "بوكو حرام" فى هجوم للجيش النيجيرى

زعيم بوكو حرام يظهر فى شريط جديد بعد تكهنات حول صحته

نيجيريا

اخبار نيجيريا

بوكو حرام

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
فيديو.. الرئيس السيسي ينهى معاناة 7 آلاف و606 مرضى بـ"قوائم الانتظار"

فيديو.. الرئيس السيسي ينهى معاناة 7 آلاف و606 مرضى بـ"قوائم الانتظار"

نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية برقم الجلوس

نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية برقم الجلوس

تشريع جديد أمام البرلمان يسمح للقطاع الخاص بإنشاء مكاتب شهر عقارى.. معد مشروع القانون: هدفه التيسير على المواطنين.. تشريعية النواب: نفضل تبعيته للسلطة التنفيذية.. ولجنة الخطة: يضم معلومات سرية يجب الحفاظ عليها

تشريع جديد أمام البرلمان يسمح للقطاع الخاص بإنشاء مكاتب شهر عقارى.. معد مشروع القانون: هدفه التيسير على المواطنين.. تشريعية النواب: نفضل تبعيته للسلطة التنفيذية.. ولجنة الخطة: يضم معلومات سرية يجب الحفاظ عليها

"الليرة" تدفع ثمن حماقة أردوغان.. ترامب يتوعد بتقليم أظافر النظام التركى ويصف إجراءات الرئيس بالحمقاء.. ومؤشر إسطنبول يتهاوى ويطيح برئيس البورصة.. وأنقرة تتخذ إجراءات فاشلة برفض تراخيص مطاعم أمريكية شهيرة

"الليرة" تدفع ثمن حماقة أردوغان.. ترامب يتوعد بتقليم أظافر النظام التركى ويصف إجراءات الرئيس بالحمقاء.. ومؤشر إسطنبول يتهاوى ويطيح برئيس البورصة.. وأنقرة تتخذ إجراءات فاشلة برفض تراخيص مطاعم أمريكية شهيرة

مرتضى منصور يعلن انسحاب الزمالك من الدورى وتجميد النشاط الرياضى

مرتضى منصور يعلن انسحاب الزمالك من الدورى وتجميد النشاط الرياضى

"حيرت قلبى معاك".. اعرف سر "تكشيرة" و"ضحك" محمد صلاح

"حيرت قلبى معاك".. اعرف سر "تكشيرة" و"ضحك" محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة