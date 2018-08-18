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مصدر أمنى يكشف تفاصيل تسليم قبرص للمتهم بخطف الطائرة للإنتربول المصرى

السبت، 18 أغسطس 2018 10:45 م
مصدر أمنى يكشف تفاصيل تسليم قبرص للمتهم بخطف الطائرة للإنتربول المصرى المتهم بخطف الطائرة القبرصية
كتبت دينا الحسينى
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كشف مصدر أمنى عن تفاصيل تسليم السلطات القبرصية، الهارب سيف الدين مصطفى المتهم فى القضية رقم 4170 لسنة 2016 جنايات العامرية ثان، للإنتربول المصرى، فى واقعة اختطاف الطائرة المصرية من مطار برج العرب فى 2016.

 

وقال المصدر لـ"اليوم السابع" أن الإنتربول المصرى لعب دوراً كبيراً كنقطة اتصال رسمية بين السلطات القبرصية وسلطات إنفاذ القانون بمصر، وعقب تحديد توقيت استلامه بعد موافقة السلطات القبرصية توجهت بعثة برئاسة اللواء حسن أبو العلا مدير الإنتربول المصرى فى أقل من 48 ساعة بعد موافقة وزير الداخلية، وتم استلام المتهم من السلطات القبرصية.

 

وأوضح المصدر أنة منذ الواقعة فى 2016 كان هناك تواصل بين الإنتربول المصرى، وانتربول قبرص خلال العامين، إلى أن صدر قرار من سلطات قبرص بتسليمه بعد مراجعة ملف الاسترداد الذى أرسلته نيابة التعاون الدولى فى حقيبة دبلوماسية عن طريق وزارة الخارجية.

 

وأضاف المصدر أن المتهم استغل القانون الدولى للضغط على القضاء القبرصى لرفض تسليمه للقاهرة، وفى يوم 30/9/2016 وافقت السلطات القضائية القبرصية على تسليمه إلى مصر، ولكن بتاريخ 12/10/2016 تقدم المتهم بتظلم إلى السلطات القبرصية يطالب فيه بعدم تسليمه إلى مصر، وقامت السلطات القضائية القبرصية بنظر التظلم فى عدة تواريخ مختلفة، إلى أن وافق القضاء القبرصى على التسليم.

 

وحول طريقة استرداد المتهم قال المصدر: إنه بعد إرسال ملف الاسترداد إلى قبرص عقب الواقعة فى 2016 عن طريق مكتب التعاون الدولى مدعوما بقرار ضبط وإحضار دولى، سلم إلى الخارجية بعد وضع أختام وزارة العدل عليها تم تسليمها إلى سفارتنا بقبرص عن طريق الحقيبة الدبلوماسية.

 

واستكمل المصدر: قامت قبرص بنظر ملف الاسترداد عن طريق الجهة القضائية المختصة هناك وبعد قبول التسليم، تم إخطار مكتب التعاون الدولى وأرسل بعثة أمنية من الإنتربول المصرى بعد موافقة وزير الداخلية، وفور العودة تم تسليم المطلوب للنيابة العامه بالعامرية ثان، التى نظرت التحقيقات.


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حوادث اليوم




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