مصادر بمطار القاهرة تكشف تفاصيل وصول مختطف الطائرة المصرية

كتب محمود عبد الغنى

بعد قرابة السنتين والنصف نجحت السلطات المصرية في استرداد المتهم باختطاف طائرة الخطوط المصرية مصر للطيران في شهر مارس 2016، حيث وصل مطار القاهرة الدولى مساء اليوم السبت، سيف الدين مصطفي خاطف الطائرة المصرية، والبالغ من العمر 60 عامًا مرحَّلًا من دولة قبرص وتم استلامه وسط إجراءات أمنية مشددة، وخروج المتهم وسط حراسة مشددة من صالة 1 المطار القديم.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن خاطف الطائرة المصرية وصل على رحلة مصر للطيران رقم 742 القادمة من لارناكا وسط حراسة امنية مشددة ، وشهد المطار حالة من الاستنفار الأمني.

وترجع الواقعة الي شهر مارس عام 2016 بعد فقد الاتصال بطائرة مصر للطيران بعد اقلاعها من مطار برج العرب، والتي كانت تحمل رقم رحلة 181 طيران داخلى، وتقل على متنها 81 راكبا، وتم فقدان الاتصال بها بعد فترة وجيزة من إقلاعها فى طريقها لمطار القاهرة.

وتم الإعلان حينها انه تم اختطاف الطائرة من جانب مجهولين قبل ان يتم الاعلان عن اسم الخاطف "سيف الدين مصطفي" ، وهبطت الطائرة بمطار لارناكا بقبرص، بناء علي طلبة والذي هدد قائد الطائرة بتفجير حزام ناسف كان يرتديه أسفل ملابسه لإجباره على تغيير مسار الطائرة، اتضح فيما بعد انه وهمي ويتكون من مجموعة من الأسلاك، واستمرت هذه الأزمة 6 ساعات مع السلطات القبرصية على مدرج مطار لارناكا انتهت بسلام بعد إطلاق سراح ركاب الطائرة وطاقمها البالغ عددهم 81 شخصًا وتم اعتقال المتهم تمهيدا لمحاكمته.

وحاول المتهم فى بداية الأمر التأكيد على أنه لديه رغبة فى رؤية طليقته التى انفصل عنها منذ عدة سنوات وألقى لها برسالة من الطائرة قبل الإفراج عن المحتجزين، فيما أكدت طليقته أنها لن تفكر فى العودة إليه مرة أخرى حيث قضت معه أسوء أيام حياته.

واستسلم سيف مصطفى للسلطات القبرصية، وتم القبض عليه، وخضع للعديد من جلسات المحاكمة هناك، حيث حاول المتهم الافلات من العقوبات بإدعاءات أنه لن يخضع لمحاكمة عاجلة فى القاهرة حال ترحيله إلى هناك، مماطلاً العدالة القبرصية، ومحاولاً وقف ترحيله بشتى الطرق، إلا أن القضاء القبرصى قرر فى نهاية الأمر تسليمه لبلاده لمحاكمته هناك.

وأصدر النائب العام المستشار نبيل صادق بيانا، مساء اليوم أعلن فيه نجاح الإجراءات القانونية التى اتخذتها النيابة العامة لاسترداد المصرى الجنسية سيف الدين مصطفى المتهم باختطاف الطائرة المصرية، فى القضية رقم 4170 لسنة 2016 جنايات العامرية ثان .

وقرر النائب العام إحالة المتهم بخطف الطائرة إلى النيابة المختصة للتحقيق فى الواقعة، وذلك بعد تسليم السلطات القبرصية المتهم للقاهرة، بناء على الحكم الصادر من المحكمة العليا القبرصية بتسليمه.