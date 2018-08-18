مساعد محافظ كفر الشيخ يحيل مسئولين للتحقيق ويعلن عن مكافحة الكلاب الضالة

كفر الشيخ – محمد سليمان

ترأس اللواء حمدى محمود الحشاش ،مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب، رئيس مركز ومدينة دسوق، حملة لإزالة تعديات بقرية محلة دياى بالتوجه بناء على تلقيه اتصال هاتفي، وتم إزالة التعديالت، وقرر إحالته المسئولين بالقرية والزراعة للتحقيق لتقاعسهم عن إزالة التعديات.

وتفقد مساعد محافظ كفر الشيخ بدء إزالة كوبرى عتريس بعد ازاله العقبات بنقل وتجديد كوبرى عتريس ك 26.500 على ترعة القضابة ، وكلف المقاول بسرعة تأمين العدايه المنقول عليها خط المياه لتأمين المواطنين، كما ناشد مساعد المحافظ المواطنين باستخدام كوبرى المدير أو كوبرى المطحن كبديل لحين الانتهاء من أعمال الإحلال وتجديد كوبرى عتريس، وعدم استخدام المشاية لأنها خاصة بالمرافق فقط.

كما تابع الحشاش ،استكمال العمل بنقل محول الكهرباء الخاص بمنطقة السمادونى بشارع الشركات ليتم توسعه خط التنظيم بشارع الشركات وتكليف النائب احمد عيسى ببدء العمل والتنسيق مع الادارة الهندسية بالبدء فى اعمال التوسعة والتجميل.

و أعلن عن شن حملة لمكافحة الكلاب الضالة بالميدان الإبراهيمى والقرى التابعة لمركز ومدينة دسوق، وناقش خلال اللقاء الجماهيري ،نقص مصل عضة الكلب وانتشار الأمراض بين الحيوانات وخصوصا الماشية ومعرفة مدى خطورة الألبان واللحوم على الإنسان ، مكلفاً إدارة الطب البيطري بدسوق بوضع جدول زمنى بالتنسيق مع النواب ورؤساء القرى لمكافحة الكلاب الضالة.

يذكر أن عدد من المواطنين أصيبوا بإصابات لعقر عدد من الكلاب لهم بمدينة وقرى دسوق أخرها عضو قسم المتابعة بمركز ومدينة دسوق أثناء متابعته للبيارات بالمدينة وحر محضراً بالواقعة.