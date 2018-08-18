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مدير مستشفى كوم أمبو: منع الإجازات وزيادة عدد الأطباء استعداداً للعيد

السبت، 18 أغسطس 2018 06:00 ص
مدير مستشفى كوم أمبو: منع الإجازات وزيادة عدد الأطباء استعداداً للعيد مستشفى - أرشيفية
أسوان - صلاح المسن
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صرح الدكتور محمد غلاب، مدير مستشفى كوم أمبو المركزى لـ"اليوم السابع"، أنه تم إعلان حالة الاستعداد والتأهب القصوى بالمستشفى استعداد لعيد الأضحى المبارك، حيث تشمل خطة الطوارئ والاستعدادات منع الإجازات وزيادة عدد الأطباء بالعيادات الخارجية وأقسام الاستقبال والطوارئ والحوادث وأطباء التخدير والجراحة والعظام والباطنة والأطفال والكلى الصناعى والحضانات والعناية المركزة علاوة على وجود طاقم تمريض نوبتجى 24 ساعة بجميع أقسام المستشفى.
  
ولفت الدكتور محمد غلاب مدير مستشفى كوم أمبو المركزى إلى أنه تم وضع الجداول، واعتمادها من مديرية الشئون الصحية بأسوان. وأكد الدكتور محمد غلاب على أن جميع الأمصال والتطعيمات متوفرة، وأشار إلى أن تفيعل خطة الطوارئ يتضمن وجود أرصدة كافية من الأدوية اللازمة لقسم الطوارئ والمستلزمات الطبية وتدعيم المستشفى باحتياطى كافى ببنك الدم من جميع الفصائل لإسعاف المرضى.

 


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