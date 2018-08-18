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مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين مسجد السيد البدوى بطنطا

السبت، 18 أغسطس 2018 07:18 م
مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين مسجد السيد البدوى بطنطا خلال الجولة
الغربية – مصطفى عادل
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تفقد اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، خدمات تأمين مسجد العارف بالله سيدى أحمد البدوى للوقوف على خطة تأمين المسجد، وشدد خلال جولته على تكثيف إجراءات تأمين المسجد والأضرحة، رافقه اللواء عبد اللطيف الحناوى نائب مدير أمن الغربية، اللواء سعيد شكرى مدير المباحث الجنائية.

 

وشدد مدير أمن الغربية على تكثيف الإجراءات الأمنية للتصدى لأى أعمال إرهابية أو إجرامية، فى محيط المساجد والكنائس والمؤسسات والمصالح الحكومية الحيوية والمراكز الشرطية، وتسيير دوريات متواصلة فى الشوارع، وتكثيف الأكمنة على الطرق الرئيسية والفرعية؛ كما وجه بمتابعة تشغيل البوابات الإلكترونية وكاميرات المراقبة على مداخل ومخارج المسجد على مدار 24 ساعة.

 


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