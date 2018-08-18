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مدير أمن الغربية: تأمين جميع ساحات صلاة عيد الأضحى المبارك

السبت، 18 أغسطس 2018 02:08 م
مدير أمن الغربية: تأمين جميع ساحات صلاة عيد الأضحى المبارك اللواء طارق حسونة
أ ش أ
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أكد اللواء طارق حسونة مدير أمن محافظة الغربية أن مديرية الأمن أنهت استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك وأعدت خطة أمنية لمواجهة كافة المتطلبات الأمنية خلال أيام العيد تشمل تشديد الأمن والحراسة والخدمات السرية على المساجد ودور العبادة وتأمين 361 ساحة لأداء صلاة العيد الأضحى المبارك.

وقال حسونة في تصريح اليوم السبت، أنه تقرر إلغاء الإجازات خلال العيد وتكثيف المرور الدورى بالحدائق العامة والمنتزهات وتواجد الدوريات الأمنية فى شوارع المحافظة خلال الـ 24 ساعة، وأكد أن الكمائن الأمنية فى مداخل ومخارج المحافظة تعمل بانتظام كامل ويقظة كاملة من جانب قوات الأمن.

ووجه مدير الأمن بالتعامل الفورى والحازم والحاسم مع أى محاولات للاعتداء على المنشآت المهمة والحيوية، وتكليف الأقوال الأمنية للمرور بشكل دائم على أماكن التجمعات خاصة الحدائق والمنتزهات بالإضافة إلى التمركزات الأمنية الثابتة وضبط أى جرائم مخلة بالأمن العام حال وقوعها فضلا عن الأقوال الأمنية المكلفة بالمرور بشكل عام فى المربعات الأمنية بأنحاء المدينة.

وأضاف أنه سيتم تكثيف الحملات المرورية ومواجهة الكثافات المرورية المتوقعة بأماكن التجمعات لتحقيق السيولة وتكثيف الخدمات المرورية باماكن تجمعات المواطنين.


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اللواء طارق حسونة

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